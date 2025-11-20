Montescaglioso: 25.11.2025: “AMORE SENZA LIVIDI, AMORE SENZA LIMITI”.

Martedì 25 novembre , a partire dalle ore 19, Montescaglioso (MT) celebrerà la Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne con una passeggiata lungo le vie cittadine.

Il tema prescelto è “AMORE SENZA LIVIDI, AMORE SENZA LIMITI”; l’iniziativa è patrocinata dal Comune montese e vede la partecipazione delle associazioni locali “Mani in pasta“, “Fatti non foste”, “Esperanto”, “Planetes”, della Croce Rossa Italiana, di AVIS – Do.Mo.Vo.S, del gruppo di lettura “Invincibile Estate”, di “Studio Mouves” e delle società calcistiche “Polisportiva Libertas 1983” e “Ideale 2022” di Montescaglioso.

I partecipanti sono invitati a indossare qualche accessorio di colore rosso.

Il corteo partirà dal campo sportivo comunale, in viale J.F. Kennedy e attraverserà via Fiume, piazza Roma, corso della Repubblica, piazza M. Racamato; di qui, in seguito, percorrerà nuovamente corso della Repubblica, piazza V. Castria e, infine, via Indipendenza.