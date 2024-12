Montescaglioso (08 /12/ 2024): Presentazione libro della prof.ssa Emanuela Pulvirenti

Domenica 08 dicembre, alle ore 10.30 , presso la Sala del Capitolo della millenaria abbazia benedettina dedicata a san Michele Arcangelo di Montescaglioso (MT), sarà presentato il libro “CARTOLINE D’ARTISTA – Viaggio tra le meraviglie del mondo nei dipinti più belli della storia dell’arte” (Edizioni BUR Rizzoli), scritto dalla prof.ssa Emanuela Pulvirenti, architetto, insegnante di storia dell’arte e dottore di ricerca in Fisica Tecnica Ambientale con specializzazione in illuminotecnica. Da diversi anni si occupa di divulgazione e didattica dell’arte. È spesso invitata a tenere lezioni e parlare di arte in incontri pubblici, webinar, sui giornali ed in televisione (per la trasmissione di Rai Tre Geo ed altri programmi). È autrice di libri scolastici di storia dell’arte per le edizioni Zanichelli. Nel 2001 ha fondato lo Studio Triskeles Associato, per il quale ha curato l’illuminazione di musei, chiese ed aree archeologiche in numerose città italiane. Ha scritto numerose pubblicazioni di illuminotecnica ed insegnato light design in varie istituzioni universitarie, tra le quali la Sapienza di Roma e lo IED di Milano. Nel 2011 ha aperto il blog Didatticarte, divenuto in pochi anni uno dei siti di divulgazione artistica più seguiti in Italia, la cui pagina Facebook conta oltre 220 mila iscritti. Nel 2016 ha vinto il premio Silvia Dell’Orso per la divulgazione dei beni culturali. Nel 2022 ha pubblicato “IL MONDO ALLA FINESTRA” – la storia dell’arte raccontata dalla cornice di una finestra” (BUR Rizzoli).

Dialogherà con l’autrice il prof. architetto Filippo Bubbico.

L’incontro è stato organizzato da Francesco Lomonaco, innovatore sociale, per il progetto “Weekend con l’autore”, nell’ambito del Patto per la Lettura. Nell’iniziativa sono coinvolti LABEL, Matera 2019 Open Future, Provincia di Matera, Comuni di Matera e Montescaglioso (MT).