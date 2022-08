Montemurro: presentazione “Muse nascoste. La rivolta poetica delle donne” di e con Nicola Vacca

Dopo la pausa di metà agosto, prosegue il cartellone estivo “Le Muse di Sinisgalli nell’Orto di Merola 8” della Fondazione Leonardo Sinisgalli.

Il quinto appuntamento, in programma domenica 21 agosto alle 21:00 in Piazza Giacinto Albini a Montemurro, sarà dedicato alla presentazione del volume “Muse nascoste. La rivolta poetica delle donne” (Galaad Edizioni, 2021) del poeta e critico Nicola Vacca.

Il libro raccoglie i ritratti di ventiquattro donne che hanno segnato la poesia del Novecento ma che per una serie di ragioni sono rimaste quasi sconosciute al grande pubblico. Fra queste anche la moglie di Leonardo Sinisgalli, Giorgia De Cousandier, donna colta e intellettuale a tutto tondo.

Protagonista della serata a Montemurro sarà l’autore, in una conversazione con la blogger letteraria Giuditta Casale e l’accompagnamento musicale del chitarrista Daniele Lerose.