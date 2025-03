“Monte” Music Live con Rovazzi e il saluto al Carnevale 2025

Quando si tratta di divertirsi tra luci, colori e balli Montescaglioso è in piazza e attira come una calamita giovani, in particolare, e visitatori di fuori regione in un mix di attrazioni che è il Carnevale. Una manifestazione che continua a crescere anno dopo anno, grazie alla lungimiranza di Amministrazione comunale, Associazione del Carnevale e di tanti appassionati impegnati a far crescere il settore,mettendoci dentro tradizione e innovazione. E ne abbiamo avuto conferma nel lungo e vario programma della manifestazione. E sabato 8 marzo, in concomitanza con la festa della donna, il ”prolungamento” forzato del martedì grasso- a causa del rinvio per il maltempo- ha detto che ”quasi quasi” una coda al sabato per il 2026 ci starebbe proprio…Ma non mettiamo limiti agli organizzatori. Per fare come si dice in dialetto a Montescaglioso ” Ngi vol’n l’ seurd…” ci voglio soldi. Basta crederci e mettere mano alla coscienza e al portafogli. I privati ci sono e crediamo che l’economi montese per il Carnevale ha girato e bene. Si tratta di continuare. I concerti con Albertino e Rovazzi, davvero azzeccati, ne sono stati una conferma. Se non erano in 5000 ad ascoltare e a ballare in viale Kennedy…



Fabio Rovazzi ha colpito per la capacità di dialogare con il pubblico, cercando di leggere i cartelli scritti in dialetto dai fans, salutando le maschere e facendo indossare a un suo collaboratore in consolle la maschera di ”Pisolo” uno dei sonnacchiosi sette nani di Biancaneve. Altro che dormire… i successi ”tormentoni” dell’estate da ” Andiamo a Comandare” , proposto due volte per la gioia dei fans, “Faccio quello che voglio” , ” Senza pensieri feat” con Loredana Bertè e J-Ax , La discoteca italiana” inciso con Orietta Berti”, ”Volare” con Gianni Morandi, fino a ”Maranza” dell’estate scorsa. Un’ora e passa di divertimento anticipato dal ”vulcanico” Rocco D’Elicio che ha tenuto alto il livello della serata con il deejay Agostino ” Ago” Carriero in attesa dell’esibizione di Fabio Ravazzi, preceduto dall’inno sanremese “Tutta l’Italia, tutta l’Italia, tutta l’Italia (Eh!)Tutta l’Italia, tutta l’Italia, tutta l’Italia (Eh!)” di Gabry Ponte…



Potrebbe essere un nome per la prossima estate insieme ad altri colleghi di Radio deejay? Chissà. Monte music live…carnival è un brand sul quale lavorare. E a proposito di Carnevale il premio per il miglior carro è andato a “Give peace a chance” quadra , incentrato sui rischi di una terza guerra mondiale della squadra ”Matti da salvare” Al secondo posto il carro “Che rumore fa la felicità”, realizzato dalla squadra “La capa gira”, il cui intento è stato quello di esprimere come la felicità, inteso come bene immateriale , ispirato alla felicità. Terzo posto al carro “I maghi della cartapesta” legato al tema “La pozione magica della pace”, che dovrebbe scongiurare guerre e conflitti. Una doppia dose a Trump ( che abbiamo visto in maschera davanti al palco di viale Kennedy) dovrebbe contribuire a raggiungere questo obiettivo.. In archivio il carnevale 2026 si guarda alla Pasqua, passando per la Quaresima e le ”quaremme” che abbiamo visto in vico Santa Lucia, tornando dal concerto, lo hanno ricordato.