Montalbano Jonico: presentazione del libro “QUALCOSA DI ME” di Claudia KOLL

Si terrà sabato 13 dicembre 2025 alle ore 20,00, presso la sala Madre Teresa di Calcutta in via G. Rizzi a Montalbano Jonico, la presentazione del libro “Qualcosa di me” di Claudia Koll.

All’incontro interverranno l’autrice, il sindaco Giuseppe Di Sanzo, l’assessora alla cultura Ines Nesi, il parroco don Massimo Ferraiuolo.

Dialogherà con l’autrice la giornalista Rai Eleonora Cesareo.

Nel suo libro, Claudia Koll ci accompagna in un viaggio che intreccia arte e vita, scena e interiorità.

La sua storia non è quella di chi cerca riflettori, ma di chi li attraversa per arrivare altrove: al cuore delle persone, soprattutto di quelle che portano sulle spalle le fragilità più pesanti.

La sua esperienza di donna e di interprete diventa così un cammino che si apre all’ascolto, alla cura, a una fede vissuta senza orpelli, fatta di gesti semplici e di prossimità reale. In queste pagine emerge una spiritualità che non cerca effetti speciali ma autenticità, che non separa il palcoscenico dalla vita quotidiana, anzi li unisce in un’unica direzione: quella della comunione, dell’incontro, della dignità di ogni essere umano.

Claudia ci ricorda che fare teatro, fare cinema, essere attori, non significa coltivare un’immagine, ma lasciarsi attraversare dalle vite degli altri e restituirle con verità. È un atto di condivisione profonda, un modo per rendere visibile ciò che spesso resta nascosto.

Il suo libro invita a guardare oltre le apparenze, a scoprire una storia personale che diventa testimonianza: la ricerca di un senso più grande, che prende forma nel servizio e nella dedizione verso chi non ha voce.

Un incontro prezioso, per chi crede che l’arte possa ancora essere un luogo di luce.

