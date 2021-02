“Una giornata all’insegna della solidarietà verso le persone in difficoltà economica, ancor più accentuate dalla crisi causata dall’emergenza sanitaria ancora in corso, è in programma martedì a Montalbano Jonico (Matera) per iniziativa dell’Epaca di Coldiretti, l’Ente di patrocinio e assistenza per i cittadini e l’agricoltura.”

E’ quanto si apprende da una nota che così prosegue:

“Per l’occasione, nel pomeriggio alle 18 presso la locale sezione della Coldiretti, verranno donati 15 pacchi alimentari del peso di oltre 30 chilogrammi ad altrettante famiglie bisognose della cittadina materana, segnalate dall’Amministrazione comunale in collaborazione con la Caritas parrocchiale.”

“I prodotti donati alle famiglie del posto che si trovano in una situazione difficile, e che purtroppo stanno aumentando anche nei nostri territori – spiega il presidente della sezione Coldiretti di Montalbano Jonico, Salvatore Andrisani – sono di alta qualità, arrivano direttamente dalle nostre aziende e dai nostri partner di Filiera Italia ed è per noi importante dimostrare con i fatti la vicinanza di Coldiretti ai meno fortunati”.

All’iniziativa prenderanno parte il sindaco Piero Marrese, il presidente provinciale di Coldiretti Matera, Gianfranco Romano, e il direttore regionale della confederazione agricola, Aldo Mattia.