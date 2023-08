Un arancio d’oro, simbolo della produzione agrumicola di Montalbano, per premiare quanti hanno dato lustro alla città di Francesco Lomonaco e di altri che in qualche modo vi hanno avuto radici. E’ uno degli appuntamenti che sabato 12 agosto caratterizzerà la ”Festa della Terravecchia”, l’antico quartiere che ogni anno coinvolge le diverse fasce di età in nome di una identità che spazia dalla cultura, alle tradizioni alla musica. A darne notizie Leonardo Giordano, presidente del circolo culturale ”L’Arco”, che si prodiga per difendere e valorizzare un patrimonio di ”memorie” da trasmettere ai giovani. E ”Terravecchia” è una delle opportunità per farlo. Programma corposo. Leggete e domani sera a Montalbano in festa a Terravecchia



Montalbano Jonico lì 11.08.2023. Si svolgerà domani sera nel quartiere “Terravecchia” di Montalbano Jonico, il borgo antico di origine romana e medioevale del centro di Francesco Lomonaco, la 30^ edizione della “festa della Terravecchia”. Si tratta di una kermesse durante la quale si svolgono attività culturali, mostre di pittura e di artigianato, esposizione di prodotti tipici e mostre dell’antico attrezzario contadino ed artigianale, escursioni.

Il momento clou è segnato dalla consegna del riconoscimento dell’ “Arancio d’oro di Montalbano” a personaggi lucani o montalbanesi che hanno dato lustro alla Basilicata con la loro professione in Italia e nel mondo. Di recente (dal 2020) si è aggiunto anche il riconoscimento di “Maestro del Lavoro” conferito ad artigiani ed imprenditori che oltre ad essersi distinti nella loro professione hanno anche profuso impegno sociale e comunitario.

Nel programma di quest’anno, oltre alle premiazioni e alle mostre cui si è accennato, sono previste due escursioni: una nel centro storico e l’altra nella Riserva regionale dei Calanchi. Inoltre verrà presentato la raccolta in versi di Maria GFrazia Masella “Posophia”. Tale momento sarà curato e moderato da Pino Suriano. Infine il gruppo di giovani musicisti di Montalbano, formatisi al locale Liceo Musicale e studenti di conservatorio, allieterà la serata con brani che rievocano i “tormentoni” estivi a partire dagli anni ’60, fino ai giorni nostri.

IL PRESIDENTE

Leonardo Giordano