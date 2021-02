L’edizione 2021 del Festival di Sanremo, affidata alla coppia di conduttori Amadeus – Fiorello, in programma dal 2 al 6 marzo, momento che risente ancora degli effetti della pandemia, sta creando numerose discussioni e polemiche: tra le proposte avanzate nelle ultime settimane vi è stata anche quella di riempire la platea del Teatro Ariston con figuranti contrattualizzati: 380 presenze disposte su una platea di 1.242 posti per non dare l’immagine di un pubblico poco numeroso. Alla luce di quanto disposto dal DPCM vigente in tanti hanno evidenziato la totale incongruenza tra il teatro sanremese (dove sarebbero state ammesse persone sedute in teatro) e tante analoghe attività cinematografiche e/o teatrali sparse nelle varie città italiane nelle quali, invece, non è ancora consentito l’accesso al pubblico. Sul tema interviene Nunzio Nicola Disabato, storico esercente del Cine – Teatro “Nicola Andrisani” di Montescaglioso (MT): “Nel 1957, quando avevo solo 10 anni di età, con la mia famiglia ho iniziato ad occuparmi di attività cinematografica ma non solo: sala ricevimenti, discoteca ed altro ancora. Tutte attività inerenti al settore pubblico. Di fronte alle tante voci che si stanno alternando negli ultimi giorni non posso che essere a dir poco allibito ed adirato. Oramai da un anno, a causa del Covid 19, gli esercenti cinematografici e teatrali, sia grandi che piccoli, non possono tenere aperte le proprie attività, fondamento basilare ed imprescindibile della loro economia familiare. Leggo che qualcuno ha proposto di ammettere a Sanremo persone del pubblico, addirittura pagandole, per assistere allo spettacolo, a totale differenza della mia e delle altre strutture, dove non è possibile consentire l’ingresso. E meno male che queste proposte, per me totalmente inaccettabili, vengono da chi dice di avere la necessaria esperienza per sapere come si realizza uno spettacolo… Il sottoscritto vive e lavora in questo settore da oltre sessanta anni e sa veramente e perfettamente, molto meglio di tanti altri, cosa avviene sia sul palcoscenico che dietro le quinte, dove operano centinaia di persone. A chi dice di sapere come si organizzano gli eventi faccio notare che il sottoscritto è protagonista, con i propri collaboratori di lunga esperienza, negli eventi cinematografici, teatrali e non solo. Mi complimento con i Ministri Speranza e Franceschini per essersi schierati contro l’idea di aprire il teatro di Sanremo anche nel caso dei figuranti, in quanto ‘teatro’ e quindi ‘chiuso al pubblico’ per effetto del DPCM in vigore fino al 5 marzo 2021, ma anche con Mogol (Giulio Rapetti ndr), presidente Siae, che ha chiesto totale parità di condizioni per tutti i teatri. Il mio apprezzamento per il Prefetto di Imperia che ha doverosamente sottolineato l’importanza del rispetto delle norme vigenti. Il Festival, secondo la mia opinione, doveva essere rinviato al prossimo anno, quando si spera ci potrà essere il ritorno alla normalità. Non condivido la decisione del Comitato Tecnico Scientifico di cambiare la propria decisione concedendo l’autorizzazione allo svolgimento della kermesse canora: perché ci devono essere queste differenze con le altre strutture? Gli interessi di Sanremo e della RAI sono più importanti di quelli delle altre strutture italiane? Tutti i locali sono chiamati a sacrificarsi alla stessa maniera, senza alcun tipo di distinzione o preferenza. Lancio un appello al prof. Vittorio Sgarbi: se non l’ha ancora fatto lo invito a prendere posizione su questo scottante argomento, visto che anche i musei italiani risentono fortemente del problema Covid 19. Un altro appello lo voglio lanciare alle associazioni di categoria e a tutti gli esercenti: facciamo sentire la nostra voce!”.