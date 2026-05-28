Mont.so : “Il Paese dei Libri”: 31.05.2026: Luca Briasco in Abbazia s. Michele Arcangelo.

“Il Paese dei Libri”, rassegna letteraria e culturale creata da Giuseppe “Pippo” Bellone, in collaborazione con la scuola di scrittura Sidecar Academy e il Comune di Montescaglioso (MT), domenica 31 maggio, alle 20.30 , presso l’Abbazia benedettina di San Michele Arcangelo, a distanza di un anno accoglierà nuovamente a Montescaglioso lo scrittore Luca Briasco, americanista, direttore editoriale e traduttore.

L’iniziativa rientra nell’attività “Rotte Letterarie – la Letteratura come viaggio”: Briasco parlerà di grandi voci della letteratura americana (e mondiale) come Herman Melville (autore di “Moby Dick”); Mark Twain (“Le avventure di Tom Sawyer”; “Le avventure di Huckleberry Finn”); Emily Dickinson (poetessa, autrice di circa 1.775 poesie e centinaia di lettere); Ernest Hemingway ( Premio Nobel per la Letteratura nel 1954 ; “Il vecchio e il mare”; “Per chi suona la campana”; “Addio alle armi”; “Fiesta / Il sole sorgerà ancora”); Flannery O’Connor (“La saggezza nel sangue”; “Il cielo è dei violenti”; “Un brav’uomo è difficile da trovare”; “Il geranio e altre storie”; “Un ragionevole uso dell’irragionevole”); Jack Kerouac (“On the Road” (Sulla strada); “I vagabondi del Dharma”, “I sotterranei”, “Il Dottor Sax”; “Big Sur”; “La città e la metropoli”; “Tristessa”; “Angeli di desolazione”; “Viaggiatore solitario”; “E gli ippopotami si sono lessati nelle loro vasche”; “Mexico City Blues”; “Il libro del risveglio”); Toni Morrison ( prima donna afroamericana a ricevere il Premio Nobel per la Letteratura nel 1993 : “L’occhio più azzurro”; “Sula”; “Canto di Salomone”; “L’isola delle illusioni”; “Amatissima”; “Jazz”; “Paradiso”; “Amore”; “Il dono”; “Home”; “Prima i bambini”; “Recitativo”); David Foster Wallace (“Infinite Jest”; “La scopa del sistema”; “Il re pallido”; “La ragazza con i capelli strani”; “Brevi interviste con uomini schifosi”; “Oblio”; “Una cosa divertente che non farò mai più”; “Considera l’aragosta”; “Questa è l’acqua”; “Il tennis come esperienza religiosa”).

In occasione della visita del 2025 Briasco ha illustrato la figura letteraria di Stephen King, autore statunitense universalmente riconosciuto come maestro dell’horror contemporaneo. Dal 2018 è la sua voce italiana: ha curato una nuova edizione dell’opera completa dello scrittore americano, a cui nel 2023 ha dedicato “Il re di tutti”, edito da Salani.

E’ collaboratore delle pagine culturali del Manifesto e Venerdì di Repubblica. E’ autore di “Americana. Libri, autori e storie dell’America contemporanea” (minumum fax, 2016) e curatore di “La letteratura americana dal 1900 a oggi” (Einaudi 2011). Con Mattia Carratello ha favorito la conoscenza, in Italia, di autori come David Foster Wallace, Richard Yates, William T. Vollman. Ha tradotto diversi autori statunitensi e britannici, fra cui: Joe R. Lansdale, Howard Marks, Paul Harding, Jim Thompson, J.G. Ballard, Richard Brautigan, Daniel Mendelsohn, Richard Powers, Viet Than Nguyen, Hanya Yanagihara.

È stato editor per Einaudi Stile Libero e, in precedenza, direttore editoriale di Fanucci. Ha ideato la collana “AvantPop”, pubblicando come primo titolo la raccolta “Schegge d’America. Nuove avanguardie letterarie”.