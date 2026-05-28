Mont.so : “Il Paese dei Libri”: 31.05.2026: Luca Briasco in Abbazia s. Michele Arcangelo.

“Il Paese dei Libri”, rassegna letteraria e culturale creata da Giuseppe “Pippo” Bellone, in collaborazione con la scuola di scrittura Sidecar Academy e il Comune di Montescaglioso (MT), domenica 31 maggio, alle 20.30, presso l’Abbazia benedettina di San Michele Arcangelo, a distanza di un anno accoglierà nuovamente a Montescaglioso lo scrittore Luca Briasco, americanista, direttore editoriale e traduttore.
L’iniziativa rientra nell’attività “Rotte Letterarie – la Letteratura come viaggio”: Briasco parlerà di grandi voci della letteratura americana (e mondiale) come Herman Melville (autore di “Moby Dick”); Mark Twain (“Le avventure di Tom Sawyer”; “Le avventure di Huckleberry Finn”); Emily Dickinson (poetessa, autrice di circa 1.775 poesie e centinaia di lettere); Ernest Hemingway (Premio Nobel per la Letteratura nel 1954; “Il vecchio e il mare”; “Per chi suona la campana”; “Addio alle armi”; “Fiesta / Il sole sorgerà ancora”); Flannery O’Connor (“La saggezza nel sangue”; “Il cielo è dei violenti”; “Un brav’uomo è difficile da trovare”; “Il geranio e altre storie”; “Un ragionevole uso dell’irragionevole”); Jack Kerouac (“On the Road” (Sulla strada); “I vagabondi del Dharma”, “I sotterranei”, “Il Dottor Sax”; “Big Sur”; “La città e la metropoli”; “Tristessa”; “Angeli di desolazione”; “Viaggiatore solitario”; “E gli ippopotami si sono lessati nelle loro vasche”; “Mexico City Blues”; “Il libro del risveglio”); Toni Morrison (prima donna afroamericana a ricevere il Premio Nobel per la Letteratura nel 1993: “L’occhio più azzurro”; “Sula”; “Canto di Salomone”; “L’isola delle illusioni”; “Amatissima”; “Jazz”; “Paradiso”; “Amore”; “Il dono”; “Home”; “Prima i bambini”; “Recitativo”); David Foster Wallace (“Infinite Jest”; “La scopa del sistema”; “Il re pallido”; “La ragazza con i capelli strani”; “Brevi interviste con uomini schifosi”; “Oblio”; “Una cosa divertente che non farò mai più”; “Considera l’aragosta”; “Questa è l’acqua”; “Il tennis come esperienza religiosa”).
In occasione della visita del 2025 Briasco ha illustrato la figura letteraria di Stephen King, autore statunitense universalmente riconosciuto come maestro dell’horror contemporaneo. Dal 2018 è la sua voce italiana: ha curato una nuova edizione dell’opera completa dello scrittore americano, a cui nel 2023 ha dedicato “Il re di tutti”, edito da Salani.
E’ collaboratore delle pagine culturali del Manifesto e Venerdì di Repubblica. E’ autore di “Americana. Libri, autori e storie dell’America contemporanea” (minumum fax, 2016) e curatore di “La letteratura americana dal 1900 a oggi” (Einaudi 2011). Con Mattia Carratello ha favorito la conoscenza, in Italia, di autori come David Foster Wallace, Richard Yates, William T. Vollman. Ha tradotto diversi autori statunitensi e britannici, fra cui: Joe R. Lansdale, Howard Marks, Paul Harding, Jim Thompson, J.G. Ballard, Richard Brautigan, Daniel Mendelsohn, Richard Powers, Viet Than Nguyen, Hanya Yanagihara.
È stato editor per Einaudi Stile Libero e, in precedenza, direttore editoriale di Fanucci. Ha ideato la collana “AvantPop”, pubblicando come primo titolo la raccolta “Schegge d’America. Nuove avanguardie letterarie”.
Iscritto dal 28.02.2001 all’Ordine dei Giornalisti di Basilicata, El. Pubblicisti; Dr. Magistrale in NTSBC (Nuove Tecnologie per la Storia e i Beni Culturali – Facoltà di Lettere e Filosofia) c/o l’Università degli Studi della Basilicata; docente di Italiano, Storia, Geografia e Ed. Civica nella Scuola Secondaria di I e II grado. Dal 1998 al 2011 corrispondente giornalistico per due quotidiani a diffusione regionale; ha, inoltre, curato l’attività di Ufficio Stampa per il Comune di Montescaglioso (MT). Autore dei romanzi, editi da Youcanprint Spa: “Che caldo quella notte…” (2017); “La via del suo destino” (2022).