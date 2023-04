Mont.so: C.T. “N. Andrisani”: conclusa stagione teatrale 2022 -2023

Iscritto dal 28.02.2001 all’Ordine dei Giornalisti di Basilicata, El. Pubblicisti; Dr. Magistrale in Nuove Tecnologie per la Storia e i Beni Culturali (Facoltà di Lettere e Filosofia) c/o l’Università degli Studi della Basilicata; docente di italiano, Storia, Geografia e Ed. Civica nella Scuola Secondaria. Dal 1998 al 2011 corrispondente giornalistico per due quotidiani a diffusione regionale; ho svolto attività di Ufficio Stampa per il Comune di Montescaglioso (MT). Sono autore di due romanzi, entrambi editi da Youcanprint Spa: “Che caldo quella notte…” (2017); “La via del suo destino”(2022).