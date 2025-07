Moliterno: pugilato sotto le stelle

Moliterno si prepara a un evento sportivo senza precedenti.

Lunedì 28 luglio, Piazza De Biase sarà il cuore pulsante di una serata dedicata al pugilato dilettantistico, un’assoluta novità per il territorio. A partire dalle 19:00, l’iniziativa “GLOVES&GLORY” porterà sul ring atleti da diverse regioni italiane per 12 incontri mozzafiato.

L’evento è promosso congiuntamente dalla Fight House Boxing Gym dei Maestri Luca Coviello, Giacinto Marchesano e Matteo Coviello, e dall’Olympic Planet del Maestro Gianluigi Moffa. Vanta il patrocinio del Comune di Moliterno, tramite gli assessorati allo Sport e al Turismo, a sottolineare l’importanza attribuita a questa manifestazione.

Gli appassionati e i curiosi potranno assistere a match di boxe dilettantistica targati FPI (Federazione Pugilistica Italiana), con la partecipazione di atleti provenienti da Basilicata, Campania e Calabria. Il suggestivo centro urbano di Moliterno, con l’imponente Castello Medievale a fare da sfondo, creerà un’atmosfera unica e indimenticabile per i numerosi incontri in programma.

Il Sindaco Antonio Rubino ha espresso grande entusiasmo per l’iniziativa: “Un evento unico che segna un’azione sportiva pionieristica sul nostro territorio. Siamo convinti che queste manifestazioni sportive, oltre a promuovere l’incommensurabile valore sociale dello sport, siano investimenti importanti di richiamo e marketing territoriale. Questa serata con lo sport nobile si sposa alla grande con l’antica tradizione sportiva moliternese.”

“GLOVES&GLORY” si preannuncia come un appuntamento imperdibile per gli amanti dello sport e un’occasione per Moliterno di mostrare il suo dinamismo e la sua capacità di ospitare eventi di rilevanza nazionale.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.