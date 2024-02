Modna in finale a “Verona in Love”

L’appuntamento per il cantautore lucano Modna è a Verona, la città dell’amore, di Romeo e Giulietta, per la finale del ‘Premio Arte e d’Amore”. Si esibirà l’11 febbraio, in piazza dei Signori sul palco di ”Verona in love”. Per Modna, che impazza sui social, è una ottima opportunità per farsi conoscere e proseguire in una carriera che può portare lontano. Così come è accaduto per altri cantanti lucani come Arisa, Pino Mango, oggi la figlia Angelina e tanti altri che fanno parte di band di successo. Forza Modna!

LA NOTA DI PRESENTAZIONE

MODNA, conosciutissimo cantautore lucano, approccia in finale al Premio Arte d’Amore a Verona con una giuria formata da 25 persone che hanno valutato positivamente la sua canzone ”Quell’inutile chiasso” (https://youtube.com/@modnaofficial?si=AH4Nz2XRsosV1k6m) (https://open.spotify.com/intl-it/artist/1QhBM8ETm3pWF82mZ6vRtc)

Sono arrivati tantissimi brani, tutti di alto livello, tanto da rendere la scelta davvero difficile alla nostra giuria di esperti musicali. Si è così scelto di decretare SEI finalisti ( cit. organizzazione della manifestazione )

L’artista lucano si esibirà quindi DOMENICA 11 FEBBRAIO nello scenario magico di quel di Verona sul palco del ”VERONA IN LOVE” in Piazza dei Signori.

Un traguardo inseguito da tre anni ove il cantautore non era andato oltre la seconda sessione e cioè le semifinali del PREMIO su citato.

Quest’anno tra oltre i 60 partecipanti MODNA viene informato in primo luogo di essere tra i 13 semifinalisti, dopodiché gli viene comunicato l’accesso alla FINALE tra i 6 scelti.

Un duro lavoro per chi come me continua a non mollare nulla perché ciò che mi regala la musica non è paragonabile a nessuna cosa al mondo che possa soddisfarmi più di essa ( racconta l’artista )

PER SAPERNE DI PIU’

