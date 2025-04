Minghi a Pomarico per San Michele.

Il cantante romano, autore e interprete di canzoni di successo come Vattene Amore in coppia con Mietta al festival di Sanremo del 1990 sarà in concerto sabato 9 maggio, a Pomarico ( Matera) per i festeggiamenti in onore del Patrono San Michele. L’appuntamento è per le 22.00 in Largo Chiesa. Tra i successi di una lunga carriera ricordiamo L’Immenso, La vita mia, Cantare è d’amore, Amarsi è, Canzoni e Notte bella magnifica. Il programma di festeggiamenti, cominciato il 9 aprile, con la Novena e la processione di San Michele per le vie del quartiere Aldo Moro,prevede – tra gli appuntamenti di rilievo- lunedì 7 maggio l’offerta della cera, l’8 le processioni. Nel programma, consultabile, sulle pagine social della comunità pomaricana e del comitato festeggiamenti.