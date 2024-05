Minervino Murge: Maggio dei Libri, con letteratura e musica nel ricordo del flautista Sergio Nigri.

Sabato 18 maggio alle ore 19.00 presso la Sala Consiliare del Comune di Minervino Murge (BT) è in programma un evento d’eccezione tra letteratura e musica.

“L’iniziativa -si legge in una nota- rientra tra le manifestazioni del promosso dal Comune nell’ambito del Maggio Culturale, in collaborazione con l’ Associazione AlterAzioni di Bisceglie. La serata sarà dedicata al flautista biscegliese Sergio Nigri, vissuto agli inizi dell’’800 protagonista del saggio-romanzo “Come vento dagli Elisi. La vita e l’opera di Sergio Nigri raccontato da lui medesimo”, a cura di Clelia Sguera, edito dalla Florestano Edizioni.

Dalla parola al suono, dall’immaginario della scrittura all’immaginifico della musica, l’evento è l’occasione per un approfondimento sulla Scuola Napoletana Settecentesca.

Il giovane Sergio ripercorre in prima persona la sua breve e fulgida vita. Attraverso il suo racconto si rivive un’epoca e la sua storia che tanto lustro ha dato al nostro Meridione e alla nostra Puglia: la Napoli affollata di fine Settecento con i suoi Conservatori tra musicisti noti e meno noti. Le vicende individuali di un giovinetto di provincia che arriva nella Capitale del Regno e comincia la sua straordinaria avventura personale e professionale, si incrociano con la storia che ha reso grande l’ Italia nel mondo, dalla Francia alla Russia, dalla Spagna alle Americhe.

Ad impreziosire il racconto gli interventi musicali del quartetto formato da Sergio Bonetti al flauto, Clelia Sguera al violino, Pietro Catucci alla viola e Donatella Milella al violoncello.

Nel ruolo di mediatore della serata il compositore Vito Liturri cui è affidato il compito di presentare il libro e soprattutto il compositore Sergio Nigri, brillante flautista tutto da scoprire in questa occasione a lui dedicata.

La presentazione-concerto si terrà sabato 18 maggio con inizio alle ore 19.00 presso la Sala

Consiliare.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.“