“Mina vs Battisti”, a Matera la sfida musicale che unisce generazioni

Sarà una serata carica di emozioni e ricordi quella di venerdì 6 marzo 2026, quando alle ore 20.30 l’Auditorium “Gervasio” di Matera ospiterà “Mina vs Battisti”, il concerto dell’Orchestra di Puglia e Basilicata dedicato a due giganti della canzone italiana: Mina e Lucio Battisti.

Non una semplice carrellata di successi, ma un vero viaggio nella memoria collettiva, tra melodie che hanno segnato intere generazioni e che ancora oggi parlano al presente con sorprendente attualità. L’eleganza interpretativa di Mina e la forza innovativa, poetica e melodica di Battisti saranno messe a confronto in un dialogo musicale raffinato e coinvolgente.

Sul palco, accanto all’orchestra diretta dal Maestro Vito Andrea Morra, tre voci capaci di restituire tutta la ricchezza emotiva di questo repertorio: Mariagrazia Zingariello, Rita Zingariello e Beppe Delre. Le loro interpretazioni, sostenute da una tessitura orchestrale avvolgente, offriranno nuove sfumature a brani entrati nell’immaginario collettivo, alternando intensità, delicatezza e slancio.

Il progetto si inserisce nella stagione “Basilicata Opere in Atto – Inverno 2026” della Camerata delle Arti, che continua a proporre appuntamenti di qualità capaci di coniugare tradizione e rinnovamento. La direzione del Maestro Morra garantirà equilibrio e coesione, valorizzando sia la dimensione sinfonica sia quella più intima e cantautorale delle canzoni.

“Mina vs Battisti” promette così di trasformarsi in un’esperienza condivisa, un ponte tra passato e presente in cui il pubblico potrà ritrovare emozioni personali, storie, ricordi e nuove suggestioni.

Ingresso in sala alle ore 20.00, inizio concerto alle 20.30.

Biglietti: 15 euro; ridotto 8 euro.