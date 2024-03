Mimose e assistenza fiscale nella nuova sede del Caf Cisal

Coincidenze? Ma no è un contributo operativo, di attenzione alle donne, alle famiglie e non solo da parte di un Centro di assistenza fiscale, come il Cisal, che l’8 marzo inaugura la nuova sede di Matera -in via Luigi Einaudi 95- per un incontro all’insegna del ”Cosa facciamo…siamo pronti ad ascoltarti…e veniteci a trovare, naturalmente”. Così Angelo Antonucci, che per quel giorno terrà spenta la pipa, Licia e Mariangela daranno il benvenuto ad amiche e amici di sempre, abituati a chiedere informazioni, un aiuto per risolvere questo o quel problema, o ai nuovi che arriveranno per la prima volta, con un concreto e affidabile passaparola. L’8 marzo è vicino, come il Caf Cisal…