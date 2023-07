Mika. Che Spettacolo ”creativo” al Sonic Park Matera!

Se non è l’erede, per alcuni aspetti ”creativi’,’ con una esplosione di suoni colori, voci, voglia di divertirsi e di divertire che lo accomunano a quella forza della natura che fu il grande Freddie Mercury ,poco ci manca. Ma lui è ” Mika”, davvero unico, poliedrico poliglotta ( ha imparato anche il cinese) di un genere musicale, davvero originale e coinvolgente. Ne hanno avuto la prova i tanti fans che hanno assistito a Matera, alla Cava del Sole, all’unico concerto al Sud organizzato al Sud per il cartellone del Sonic Park Matera 2023, festival organizzato da Phoenix AC e Reverse Agency.

E nella città dei Sassi, che Mika ha ammirato e vissuto girando in lungo e in largo, ha trovato ammiratori e ammiratrici ( una, Rita, ha duettato con lui sul brano Stardust) provenienti dall’Italia e dall’estero. Sì c’erano anche inglesi e un libanese. Ce n’è sempre uno in ogni concerto, ricordando la natia Beirut. E Mika non li ha delusi, ironizzando su quella nube di zanzare che gli ha dato il benvenuto e apprezzando il cielo di stelle, in un luogo unico dalla gente speciale, nonostante non si potesse ammirare lo spettacolo di fuochi pirotecnici che riecheggiavano con fragore dal rione Piccianello per la festa del 2 luglio. Così ha tirato fuori con una fantasmagoria di luci, colori e temi la sua filosofia di vita ( e non solo musicale) incentrata su amore, amicizia, natura, voglia di ballare e di essere creativi sempre. Uno slogan con tanto di scenografia sul palco, tradotta all’impronta : ”may your head always bloom possa la tua testa fiorire sempre”.



Ed è stato un successo con Mika che è sceso tra il pubblico, ballando con tanti e con la selva di telefonini per dirette social ( ma godetevi lo spettacolo…) selfies che hanno reso davvero speciale la serata. Mika, una forza della natura e carico di adrenalina, non si è fatto pregare con quel sorriso contagioso e dalla battuta pronta che induce a farsi trascinare in un ballo con chi ti sta accanto quasi si fosse negli States al Butterfly Lunch . Il resto è venuto da sè con uno spumeggiante spettacolo, segnato da cambi d’abito, eccentricità, dialogo con il pubblico e lettura di cartelli, messaggi, saluti, domande alternate ai tanti e attesi successi di Mika: da Lollipop (con tanto di traduzione in italiano sull’avvertenza ”Troppe caramelle ti fanno male e l’amore ti deluderà…) Origin of Love, Big Girl (You Are Beautiful), Tiny Love, Relax (Take It Easy), Stardust, Ice Cream, Yo Yo, Underwater, Happy Ending, Overrated, Elle me dit, Grace Kelly, We Are Golden , Last to day fino all’arriverci, al ”good bye” che ha commosso alcuni, ma lasciando quella vena di allegria e di voglia di divertirsi che è il segreto della vita.E se si ha la testa al gioco…come zio Ludovico non si può che condividere e cantare il vasto repertorio di un’artista di fama mondiale, sempre pronto a creare divertendosi e facendo divertire. May your head always bloom: possa la tua testa fiorire sempre…