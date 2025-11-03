Mifajazz Christmas Festival con Karima e The Gospels Pearl

Dino Plasmati con la Ljp band come Babbo Natale…con due chicche musicali sotto l’albero, che non mancheranno di richiamare fans e appassionati di una grande artista come Karima e di quel poker di donne interpreti del gospel, guidate dell’impareggiabile Pastor Ron Hubbard.Il 15 dicembre 2025 – scrive il direttore artistico di Mifajazz Dino Plasmati- avremo ospite la meravigliosa voce della splendida KARIMA in un progetto di Natale con LJP big band, un programma bellissimo; non può mancare il Gospel Internazionale, come siamo abituati dal 2009, e il 18 dicembre avremo per la 1^ volta THE GOSPEL PEARLS un gruppo di donne, cantanti magnifiche curate da quel grande artista che è Pastor RON Hubbard. Le info sono sulla locandina. “Non aspettate a prenotare il vostro posto, potreste essere in ritardo!!!!”

