Ci gira intorno, come il ”Voglio vederti danzare” di Franco Battiato, ma il deejay ”Albertino” a Matera non viene invitato. E questo nonostante il presidente ”in consolle” Michele Capolupo, è ultra risaputo, si spenda periodicamente per un concerto di una colonna della musica dance globale da radiodeejay a M20, che dove va – da solo o con altri- fa il pienone. E così è stato sabato notte al Cromie…Non avevamo dubbi. ll deejay ”Albertino” per gli aficionados sarà il 23 febbraio a Marina di Ginosa ( Taranto) per il carnevale marinese. E’ lì la festa? Certamente. Musica dance a tutto watt, tra colori, luci e tanta voglia di divertirsi. Non mancate.

FERVONO I PREPARATIVI PER IL CARNEVALE MARINESE 2020: ECCO IL PROGRAMMA

Si scaldano i motori per la 38^ edizione del Carnevale Marinese organizzata dall’Associazione Turistica Pro Loco “L. Strada” di Marina di Ginosa con il patrocinio del Comune di Ginosa.

Ecco gli appuntamenti.

· Domenica 16 febbraio:

Ore 15,00 – Tradizionale sfilata di carri allegorici;

· 21 e 22 febbraio:

“Carnevale nel sociale” , esibizione di gruppi mascherati presso le strutture “I.C.S.Maugeri’’, “Villa Genusia’’, “Centro Anziani’’;

· Domenica 23 febbraio:

Ore 15:00 – Sfilata carri allegorici con partenza da Viale Ionio, fino all’angolo di Viale Italia, per poi proseguire verso Piazza Croce Rossa;

Ore 18:30 – Piazza Croce Rossa Italiana: grande festa per bambini con musica e animazione, stand gastronomici, 2° memorial in ricordo di Michele Baldari (dj animatore di molte sfilate col suo talento per la musica), dj set e tanto altro.

Ospite dell’evento Dj Albertino.

È aperto il cantiere del carnevale presso il capannone confinante la stazione di benzina Esso sulla SS106. Tutti coloro che vogliono offrire la propria disponibilità a collaborare, possono presentarsi presso tale sede.