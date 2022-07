Michele, Michele…e ”Siamo fuori dal tunnel”

Caparezza ha sette vite e dopo quattro anni di assenza dai concerti ci ha fatto riassaporare la freschezza delle sue intuizioni, provocazioni e di quella frequenza ritmata, come un fiume in piena, che passa per la foresta di insidie e sorprese delle vita tra suoni, parole, immagini, balli, ricordi e sogni. Il concerto alla Cava del Sole ”David Sassoli” per il Sonic park Matera 2022 è stato anche questo e ha coinvolto generazioni di fans, che hanno cantato e ballato a memoria brani di successo del passato e quelli di ”Exuvia” del lavoro, che caratterizza il Tour di quest’anno. E Michele Salvemini, ”uno di noi”, come hanno cantato sulle frequenze di un coro da stadio e’ salito in cattedra per spiegare la filosofia evolutiva che dalla foresta primordiale prende animali, insetti in primis,e poi uomini e donne. Da Lamarck a Linneo a Darwin a Caparezza . in una foresta che ha visto illustri frequentatori del passato ( Dante con la sua selva oscura, Shakespeare con il suo sogno di una notte di mezza estate e altri) e del presente (dagli esibizionisti dell’eros agli alienatori di elettrodomestici) per passare a Van Gogh(altro brano di successo) che era entrato nel ”faggeto dell’Aja” nel 1882 per dipingere la natura viva. Comincia con la tela ” la ragazza in bianco nel bosco” per trasmettere all’osservatore la sensazione della tridimensionalità. Come? Spruzzando i tubetti sulla tela, in un lampo di lucidità, con un agglomerato di colori da segnare con la venatura e una volta ”essiccato” quel colore dà la tridimensionalità. Caparezza, ipercreativo per natura…, difenderà -ha detto- sempre e ovunque quella figura di artista che si è espresso con coerenza fino alla pazzia.



E in un mondo massificato da pensiero unico è andare controcorrente. Ci siamo. Un concerto che tra coreografie spettacolari, fantasiose con i manufatti di cartapesta realizzati nella vicina Putignano- la città di Farinella e del Carnevale- non poteva non toccare i temi dell’emigrazione, intesa come occasione di ”riposizionamento” generale, e dei sacrifici con tanta gavetta per avere successo. Come capita a Michele, a Milano, tanti anni fa con l’incontro fortuito con un discografico e la richiesta di una musicassetta , una ”mikicassetta” che gli consentì di sfondare dopo una comparsa al festival di Castrocaro terme.



Caparezza sempre in cattedra, pronto a saltare da una canzone all’altra dalla quale tirare fuori spunti di riflessione, per esempio, sulla invenzione che ha cambiato in maniera globale la storia dell’uomo di oggi. Non c’è il web con la alienante filiera social, nemmeno la pandemia e altre calamità, ma ” la scrittura” che va coltivata, diffusa, per il significato che hanno le singole parole e la spinta a comunicare. Due ore su questi toni tra parole sospese che hanno dato il ” La” a canzone di successo, come quella di chiusura ” Venite a ballare in Puglia” che ha infiammato la Cava del sole…qualora ce ne fosse stato bisogno. Poi il saluto finale, con la presentazione di musicisti e collaboratori e tra questi Francesco Calbi da San Mauro Forte ( Matera) e un arrivederci ( Caparezza non si ferma) al prossimo concerto. Per noi era la terza volta dopo qiello dell’aprile 2012 al Palasassi e a nel porto della sua Molfetta subito dopo. Con Michele,uno di noi, fuori dal tunnel del divertimento…



LA BAND E I COLLABORATORI

il cantante Diego Perrone , la abnd composta da Rino Corrieri (batteria), Giovanni Astorino (basso), Alfredo Ferrero (Chitarra), Gaetano Camporeale (tastiere) e Diego Perrone (voce) e poi Francesco Aiello (fonico di sala), Miki Giove (fonico di palco), il team che ha curato le scenografie formato da Deni Bianco (già autore di carri allegorici per il Carnevale di Putignano e autore di grandi forme in cartapesta utilizzate per lo show), Tekset (oggetti di scena e fondali), Maki (ledwall) e Tommaso Gianfreda (oggetti di scena), la costumista Rosalba Patruno, il performer e coreografo Pasqualino Beltempo e i performer Cristina Siciliano, Brian Boccuni e Mariangela Aruanno e il sanmaurese Francesco Calbi,



LA SCALETTA DEI BRANI

Canthology, Fugadà, Larsen, Campione dei novanta, Contronatura, Mica Van Gogh

Eyes Wide Shut, Una chiave, Il mondo dopo Lewis Carroll, Goodbye Malinconia, China Town, La certa, El sendero, Ghost memo (skit), Come Pripyat, Vengo dalla Luna, Abiura di me, Zeit!

La scelta, Ti fa stare bene,Exuvia Vieni a ballare in Puglia, Fuori dal tunnel