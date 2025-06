Mezzo secolo di Radio Vulture sulle frequenze dell’animazione territoriale

Li riconoscete? Capelli lunghi, camice con collo a punta, pantaloni a zampa d’elefante, chitarra e tanto altro…Amarcord, per ricordare il noto film di Federico Fellini e quella emittente tutta militanza e creatività che ha lasciato nella comunità locale una traccia indelebile per quanto i protagonisti di quella esperienza hanno lasciato a Rionero. E quanti hanno i capelli bianchi, come Armando Lostaglio, che di nero ricorda vinili, piatti, mixer, foto, microfoni e i servizi su questo o quell’argomento, intervallati da tanta buona musica e annunci di eventi, non potevano che riannodare il filo dei ricordi e rinnovare quel rapporto. Come? Ma con un a festa, un programma di iniziative della durata di un mese. Siamo sulla frequenza giusta …103 Mhz



I 50 anni di Radio Vulture: il valore di una festa

Rionero in V. Il 50mo anniversario di Radio Vulture per rivedersi: da dove siamo partiti, in tanti, nel segno del fondatore, Pasquale Sacco, che ci lasciò oltre 3 decenni addietro.

E allora una festa, dal 29 giugno al 26 luglio prossimi, fra tavole rotonde e aggregazione, su chi siamo, chi siamo stati, chi saremo.

Una festa di arte – musica cinema sport teatro – con il compito di trasmettere conoscenza, saperi comuni, confronti fra discipline e fra artisti. Linguaggi dissimili, e avanguardia, se possibile.

E ha dunque la missione di guardare l’arte con occhi diversi, soffermandosi anche sul ruolo di protagonista che può svolgere una location, un territorio all’interno del quale si svolge il festival, potenziando o addirittura rivitalizzando il linguaggio.

Occorre quindi trasmettere entusiasmo, facendo leva sulle corde più profonde e nascoste di ciascuno di noi, partendo dal concetto che un’opera d’arte è un bene-esperienza, che dovrà essere di dominio pubblico: lo spettatore ha strumenti e necessità di rendere occasione di crescita etica e culturale, sociale ed economica, individuale e collettiva.



Radio Vulture lo aveva nelle sue prerogative mezzo secolo fa, per intuizione di Pasquale Sacco e di quanti ne hanno percorso il tracciato.

Proporre dunque un messaggio etico ed estetico, una propria visione creativa del mondo di cui rende co-protagonista lo spettatore, che è chiamato a rielaborarla mediante il proprio filtro di umanita e di cultura. Pertanto, di fronte ad un’opera, gli effetti intimi e privati fanno da eco a una “paidéia” quale educazione collettiva, che si riverbera nei comportamenti civici.

Questo è anche e soprattutto Politica. Il sapere migliore è quello che sa costruire ponti.

Con l’arte del dubbio quale enzima necessario ad alimentare uno spirito critico.

Il rispetto del prossimo e della natura come bene più prezioso – e gli scenari offerti dal Vulture sono la prova – in questo tempo così difficile e forse disperato.

Infine, la scelta di un buon maestro, insegnante collettivo, con la capacità di imparare anche dagli errori. Sport e visione collettiva quali strumenti di aggregazione e di socialità oltre gli schemi.

La capacità di affidarsi alla sensibilità dell’arte e all’utopia senza mai perdere il ruvido profilo della concretezza.

Armando Lostaglio



50 ANNI DI RADIO VULTURE

29 Giugno – 26 Luglio 2025

PROGRAMMA:

Domenica 29 Giugno – Ex Carcere Borbonico

Ore 18,00: Conferenza Stampa e Presentazione del Programma con le testimonianze dei protagonisti;

Ore 19,00: Inaugurazione Mostra Fotografica “I 50 Anni di Radio Vulture”

Ore 21,00: Proiezione Film “Lavorare con lentezza” di Guido Chiesa

Sabato 05 Luglio – Ex Carcere Borbonico

Ore 21,00: Concerto con la band Mamma Cannibale



Domenica 06 Luglio – Ex Carcere Borbonico

Ore 18,00: Tavola Rotonda su: Giovani, Cultura, Occupazione, Associazionismo a Rionero

Ore 21,00: Proiezione Documentario “Oltre il Desiderio. Suoni dai Sogni di Periferia”

A cura dell’Associazione Culturale Vulcanica

Ore 22,00: Proiezione Film “Bob Marley – One love” di Reinaldo Marcus

Sabato 12 Luglio – Ex Carcere Borbonico

Ore 21,00: Concerto con la Tomas Stawrang Band

Domenica 13 Luglio – Ex Carcere Borbonico

Ore 21,00: Concerto con la band Almalatina

Martedì 15 Luglio – Ex Carcere Borbonico

Ore 21,00: Proiezione Film “Civil War” di Alex Garland

Giovedì 17 Luglio – Ex Carcere Borbonico

Ore 21,00: Spettacolo Teatrale “…Te la ricordi Lella” a cura di Gruppo 8, ProLoco Rionero, regia di Lea Di Mauro

TUTTI GLI SPETTACOLI SONO AD INGRESSO GRATUITO

Cinema a cura del CineClub “De Sica”- Cinit

Lo Sport in Piazza – Incontri di Pallavolo, a cura dell’Associazione Rionero in Volley

Martedì 22, Mercoledì 23, Giovedì 24, Venerdì 25, Sabato 26 Luglio

Ore 18,00 – Campetti Villa Catena *

(* In caso di avversità atmosferica gli incontri si terranno al Palazzetto dello Sport)