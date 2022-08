Mezzamaro 2…e tanta buona musica a Matera

Se l’estate musicale materana sta andando avanti, con interessanti proposte, lo si deve interamente ai privati che hanno colmato il vuoto del ”Pubblico” che avrebbe dovuto programmare per tempo, in modo da rafforzare e diversificare l’offerta turistica. E iniziative come quelle del cartellone di ”Mezzamaro music club” vanno segnalate (ringraziamo Manuela per averci girato la locandina) che vede insieme un rinomato luogo frequentato da buongustai in via Lucana e DIno Plasmati&Mifajazz nella direzione artistica. Artisti, gruppi e generi interessanti da apprezzare in giardino e con un brindisi di quello buono alla musica di qualità. Occhio alla data…