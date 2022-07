“Mettiamo il turismo sottosopra” la FILCAMS CGIL di Matera da la parola ai lavoratori del settore

Dopo il convegno dello scorso 24 giugno, in cui ha fatto tappa a Matera l’iniziativa nazionale itinerante dal titolo “Il nostro turismo, destinazione sud”, prosegue l’impegno della FILCAMS CGIL di Matera nel settore del turismo e del lavoro stagionale, con la nuova campagna “Mettiamo il turismo sottosopra”.

Obiettivo è dare la parola ai lavoratori ed alle lavoratrici del settore, per mettere in luce le reali condizioni in cui lavorano migliaia di persone nel territorio provinciale, senza il riconoscimento né del giusto salario né delle tutele garantite dalla legge e dai Contratti Collettivi Nazionali.

Saranno allestiti banchetti informativi nelle principali località balneari della costa jonica, per rispondere ai dubbi su contratto di assunzione, orario di lavoro, ferie, permessi, malattia, tredicesima e quattordicesima, TFR, infortunio e modalità per richiedere la Naspi a fine stagione.

Prossimi appuntamenti:

il 28 luglio, a partire dalle ore 20, in piazza Giovanni XXIII a Nova Siri scalo;

il 29 luglio, a partire dalle ore 20, in piazza Chonia (lungomare) a Policoro.