Metaponto Beach Festival, il reggae unisce il Sud: il 16 agosto torna la “Meridional Reggae Reunion”

Ventuno edizioni e la stessa voglia di far incontrare musica, identità e territorio. Il Metaponto Beach Festival si prepara a tornare domenica 16 agosto, alle 21.30, nella suggestiva cornice del Castello Torremare di Metaponto, confermandosi uno degli appuntamenti più attesi dell’estate lucana.

Protagonista della XXI edizione sarà ancora una volta la “Meridional Reggae Reunion”, un progetto che negli anni ha trasformato il reggae in un linguaggio capace di raccontare il Mezzogiorno attraverso i suoi dialetti, le sue contaminazioni musicali e le sue storie. Un viaggio sonoro che attraversa Basilicata, Puglia, Campania, Calabria e Sicilia, dimostrando come la musica possa abbattere confini e creare comunità.

Sul palco si alterneranno alcuni dei nomi più apprezzati della scena reggae nazionale, a partire dalla storica Krikka Reggae Orchestra, padrona di casa e anima del festival, insieme al gradito ritorno di Davide Shorty, Fido Guido, Killacat & Gioman e numerosi altri artisti che rappresentano le diverse anime del Meridione.

Ad aprire la serata sarà Kianka Town, mentre il pubblico potrà assistere a un lungo viaggio musicale che vedrà protagonisti artisti provenienti da cinque regioni del Sud. Dalla Basilicata salirà sul palco la Krikka Reggae Orchestra; la Puglia sarà rappresentata, tra gli altri, da La Marina, Fido Guido, Moddi, Miss Fritty, Papa Buju, Masta G, Rankin Lele, Papa Ricky, DJ Tuppi, Attila, Nico Mudù, Treble Lu Professore e Flavio GH. Dalla Campania arriveranno Tonico 70, Uru, Grisù, Extrapolo, Ezeeo, Anema Long, Cibidi e Lina Simons, mentre la Calabria sarà rappresentata da Killacat e Gioman. A portare la voce della Sicilia sarà Davide Shorty. La festa proseguirà poi con il dancehall set firmato Wicked and Wild Sound System.

Più che un semplice festival musicale, il Metaponto Beach Festival è diventato negli anni un laboratorio culturale capace di valorizzare le identità del Sud attraverso un linguaggio universale come la musica.

«Credo fortemente in un’idea di cultura che non si limita a intrattenere – spiega il direttore artistico Manuel Tataranno – ma che accende relazioni, crea consapevolezza e semina futuro. Quest’anno vogliamo fare un passo in più: Metaponto non è solo uno sfondo, ma diventa un centro vivo, un luogo simbolico dove le voci del Meridione si incontrano. Con la Meridional Reggae Reunion vogliamo celebrare la ricchezza dei dialetti, delle sonorità e delle storie del Sud, non come nostalgie, ma come energie contemporanee. In un tempo in cui molti territori rischiano di sentirsi ai margini, noi scegliamo di ripartire da qui: dal mare, dalla piazza, dalle persone e dalla musica che unisce. È un atto artistico e insieme politico, ma soprattutto un gesto d’amore verso questa terra e un invito a guardare al futuro attraverso la forza della cultura».

L’edizione 2026 era stata presentata in anteprima lo scorso 24 luglio durante la Notte Bianca sul lungomare di Metaponto, un’occasione che aveva già anticipato lo spirito del festival con le esibizioni del comico Dino Paradiso e della Krikka Reggae Orchestra, mettendo al centro le eccellenze artistiche lucane.

Organizzato dall’Associazione culturale Krikka di Bernalda, il Metaponto Beach Festival si avvale del supporto di Arci Basilicata, Associazione Multietnica di Potenza e Kido Music S.r.l., con il sostegno istituzionale del Comune di Bernalda e della Regione Basilicata.

Domenica 16 agosto il Castello Torremare tornerà così a trasformarsi in un grande palcoscenico affacciato sul mare, dove reggae, dialetti e contaminazioni musicali racconteranno un Sud moderno, creativo e aperto al dialogo. Un appuntamento che, dopo ventuno edizioni, continua a rappresentare una delle manifestazioni simbolo dell’estate in Basilicata.

Informazioni utili

L’appuntamento è per domenica 16 agosto 2026, alle ore 21.30, al Castello Torremare di Metaponto. L’ingresso è di 11,50 euro più prevendita. I biglietti sono disponibili su Ticketmaster. Per informazioni è possibile contattare l’organizzazione al 339 3089013 oppure scrivere a info@metapontobeach.it.