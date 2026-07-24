Metaponto Beach Festival 2026, si alza il sipario: anteprima alla Notte Bianca e il 16 agosto torna la “Meridional Reggae Reunion”

L’estate lucana si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti musicali più attesi dell’anno. Il Metaponto Beach Festival, giunto alla sua 21ª edizione, inaugura il conto alla rovescia con un’anteprima speciale in programma venerdì 24 luglio, nell’ambito della Notte Bianca sul lungomare di Metaponto, per poi tornare con il grande evento domenica 16 agosto nella suggestiva cornice del Castello Torremare.

In collaborazione con il Comune di Bernalda e con il coinvolgimento dell’imprenditoria turistica locale, l’organizzazione del festival ha scelto di anticipare i festeggiamenti con una serata che animerà Piazza Alessidamo a partire dalle 20.30. Sarà l’occasione per svelare ufficialmente la line-up dell’edizione 2026 e valorizzare le eccellenze artistiche della Basilicata attraverso le esibizioni di Dino Paradiso, dei Krikka Reggae e di altri protagonisti della scena musicale e culturale regionale.

La Notte Bianca offrirà inoltre tre diverse postazioni musicali per ballare fino a notte fonda, culminando con il suggestivo concerto jazz all’alba “Remembering Coltrane and Rollins”, un appuntamento capace di regalare emozioni uniche tra musica e mare.

Ma il cuore del festival batterà come sempre il 16 agosto, quando il Castello Torremare ospiterà la tradizionale “Meridional Reggae Reunion”, ormai simbolo del Metaponto Beach Festival. A partire dalle 21.30, il pubblico potrà immergersi nelle sonorità reggae contaminate dai dialetti e dalle tradizioni del Sud Italia, in un viaggio musicale che unisce identità, innovazione e contaminazione tra generi.

Sul palco saliranno artisti molto amati dal pubblico come Davide Shorty, Fido Guido, Killacat & Gioman, insieme all’immancabile resident band Krikka Reggae, da sempre anima del festival. Un mix di ritmi in levare, energia e contaminazioni che promette di trasformare Metaponto in una grande festa collettiva.

«Credo fortemente in un’idea di cultura che non si limita a intrattenere – afferma il direttore artistico Manuel Tataranno – ma che accende relazioni, crea consapevolezza e semina futuro. Quest’anno vogliamo fare un passo in più: Metaponto non è solo uno sfondo, ma diventa un centro vivo, un luogo simbolico dove le voci del Meridione si incontrano. Con la Meridional Reggae Reunion vogliamo celebrare la ricchezza dei dialetti, delle sonorità e delle storie del Sud, non come nostalgie, ma come energie contemporanee. L’idea artistica è quella di tenere insieme radici e visione, dando spazio a un linguaggio popolare capace di parlare a tutti. In un tempo in cui molti territori rischiano di sentirsi ai margini, noi scegliamo di ripartire da qui: dal mare, dalla piazza, dalle persone e dalla musica che unisce. È un atto artistico e insieme politico, ma soprattutto un gesto d’amore verso questa terra e un invito a guardare al futuro attraverso la forza della cultura».

Il Metaponto Beach Festival è organizzato dall’Associazione culturale Krikka di Bernalda con il supporto di Arci Basilicata, Associazione Multietnica di Potenza e Kido Music S.r.l., mentre i partner istituzionali sono il Comune di Bernalda e la Regione Basilicata.

L’ingresso al festival del 16 agosto ha un costo di 11,50 euro più prevendita, con biglietti disponibili su Ticketmaster. Per informazioni è possibile contattare il numero 339 3089013 oppure scrivere all’indirizzo info@metapontobeach.it.

PROGRAMMA NOTTE BIANCA

Dalle 20:30 alle 00:30 in Piazza Alessidamo

Presenta la serata CRISTINA LONGO

DAKOTA

RAYAN

DINO PARADISO

KRIKKA REGGAE

Dalle 00:30 alle 4:30

ISOLA LATINA (piazzetta Lido): JO GRIECO LA CIURMA

SOLAR WAVE FLOW (Terrazza Belvedere): LUIGI BIROFIO FABRI DS

REGGAE STATION (Terrazza Sud): WICKED & WILD SOUND SYSTEM BIG SIMON

Dalle 5 all’alba

SCASCIAMACCHIA with SCANNAPIECO Brothers in REMEMBERING COLTRANE AND

ROLLINS

Daniele Scannapieco: sax tenore

Tommaso Scannapieco: contrabbasso

Giovanni Scasciamacchia: batteria

UFFICIO STAMPA SEMENTE | Chiara Ricci | +39 339 5923443 | ricci.communication@gmail.com

METAPONTO BEACH FESTIVAL XXI EDIZIONE

Domenica 16 AGOSTO 2026

CASTELLO TORREMARE – METAPONTO (MT)

MERIDIONAL REGGAE REUNION 21.0

Tutti i dialetti del Meridione si incontrano sui ritmi reggae

OPEN ACT: KIANKA TOWN

Lucania: KRIKKA REGGAE ORCHESTRA

Puglia: LA MARINA, FIDO GUIDO, MODDI, MISS FRITTY, PAPA BUJU, MASTA G,

RANKIN LELE, PAPA RICKY, DJ TUPPI, ATTILA, NICO MUDU’, TREBLE LU PROFESSORE,

FLAVIO GH

Campania: TONICO 70, URU, GRISU’, EXTRAPOLO, EZEEO, ANEMA LONG, CIBIDI,

LINA SIMONS

Calabria: KILLACAT, GIOMAN,

Sicilia: DAVIDE SHORTY

a seguire DANCE HALL WICKED AND WILD SOUND SYSTEM