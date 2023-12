Merry Christmas Patti dall’ Emporio Morelli

Anche lei, la nota cantautrice statunitense Patti Smith, non ha saputo resistere all’offerta del Natale tutto l’anno che l’Emporio Morelli di Matera mette in bella mostra in vetrine e scaffali. E così è entrata e ha scelto, da quanto ci hanno detto Emanuele e consorte, dei pupi per il presepe. Già il presepe francescano simbolo di pace, amicizia e di un legame con la natura, la terra, che è tra i temi trattati nelle canzoni di Patti, che abbiamo avuto modo di ascoltare nel concerto del 5 dicembre presso l’auditorium ”Raffaele Gervasio”. Cosi un sorriso e un accenno alla storia di quattro generazioni dei Morelli hanno avviato una amicizia fatta di sorrisi e di ricordi. Per la verità i Morelli non l’avevano riconosciuta subito, ma poi hanno messo a fuoco e con un ” Ma lei è Patti Smith?” non hanno potuto che immortalare l’amicizia con una foto ed Emanuele ha concesso il bis con il figlio Jackson. Porteranno con loro tra un concerto e l’altro un pezzo del Natale di Matera, con la simpatia e l’accoglienza genuina e spontanea dei Morelli. Quelli del presepe e del Natale tutto l’anno. Merry Christmas miss Patti Smith.