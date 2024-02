Mercoledì, passeggiata urbana, da Lanera verso la biblioteca T.Stigliani

Onyx Jazz Club – Onyx Libro Presìdio del libro di Matera, l’Associazione Quartiere Lanera e i Volontari Open Culture 2019 promuovono una passeggiata urbana per la biblioteca Stigliani mercoledì 7 febbraio 2024 a partire dalle ore 16:30. “I messaggi del banditore Rino Locantore e i suoni della “banda mestoli e pentole” -si specifica in una nota- saranno la colonna sonora di un corteo gioioso che simbolicamente collegherà la Biblioteca del Quartiere Lanera con la Biblioteca Stigliani arrivando fino ai portici di Palazzo dell’Annunziata. Il libro dell’artista Ugo Annona “Matera Segni e Simboli” (custodito dalla Biblioteca T. Stigliani, insieme alla preziosa collezione di quadri dello stesso autore) sarà il filo conduttore della passeggiata: ai partecipanti verrà infatti donata una riproduzione di una delle maschere dipinte da Annona. “Queste immagini” scrive Tommaso Giura Longo in un saggio introduttivo del libro “sono <monstra>, cioè figure fantastiche di uomini – che sembrano animali – che sembrano piante. Sono ricavate dai ricordi, dai sogni, dalla fantasia di ciascun artigiano (…). Sono sempre riferite e, direi, radicate ai riti della vita di tutti i giorni, alla sublimazione della fatica e della gioia, del passare del tempo e del raccolto, della casa e della campagna” “Le maschere di Annona, esattamente come i libri, ci raccontano della straordinarietà dell’ordinario, ci invitano a cercare il bello negli angoli nascosti del paesaggio urbano in cui viviamo, ci ricordano di quanto meravigliosa possa essere la quotidianità” spiega Chiara Rizzi – responsabile del Presìdio del libro di Matera. Arrivati a destinazione le maschere e la musica lasceranno spazio a una selezione di brani tratti dai grandi capolavori della letteratura mondiale e che interpretano il senso di questo cammino in difesa della Biblioteca Stigliani.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.