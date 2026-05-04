Mercoledì, 6 maggio, sit-in di solidarietà alla Global Sumud Flotilla e contro l’aggressione Israeliana

Il Comitato per la Pace di Matera con una nota informa che “organizza per mercoledì 6 maggio un sit-in pubblico in via del Corso, nella piazza antistante la sede di BPER di Matera, a partire dalle ore 18.30 fino alle 20.30.

L’iniziativa nasce per esprimere solidarietà alla Global Sumud Flotilla contro l’aggressione israeliana, chiedendo con forza la liberazione immediata dei due attivisti Thiago Avila e Saif Abukeshek, prelevati da una nave battente bandiera italiana, ma anche la liberazione della Palestina, dei territori occupati e del Libano. Il presidio intende inoltre sensibilizzare l’opinione pubblica su quanto sta accadendo, richiamando l’attenzione su una situazione che continua a generare gravi conseguenze umanitarie e politiche.

Il sit-in vedrà la partecipazione di cittadini, associazioni e realtà del territorio, uniti per promuovere informazione, consapevolezza e mobilitazione su questi temi.

L’iniziativa si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti e in forma pacifica.”

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