Mercatino e albero delle luminarie a Matera quasi pronti

Piazza Vittorio Veneto è un cantiere che annuncia il clima natalizio nel centro di Matera. Nei giorni scorsi in via del Corso e adiacenze la posa delle luci, seguita dalle casette bianche in legno del villaggio per accogliere i mercatini ”made in Matera”, e da un albero di Natale fatto di rami di lampadine poggiate sui pali. Attendiamo il completamento dei lavori, per sabato 29 – come ci ha detto Paolo Paladino- con l’apertura dei mercatini e in base a un programma approvato nelle scorse settimane, con i bandi, dall’Amministrazione comunale. Una anticipazione del movimento natalizio che coinciderà a partire dal 5 dicembre con le date legate alla visita del presepe vivente nel Sasso Caveoso, fino all’Epifania. Quanto al resto, agli eventi, attendiamo la pubblicazione del programma…