Mercatino degli scambi a Pasquetta in via don Minzoni

Annotate e passate parola. Torna a Matera il mercatino degli scambi per il ponte di Pasqua e Pasquetta ,da sabato 8 a lunedì 10 aprile, ma con l’allestimento in via Don Minzoni lungo l’asse pedonale che da piazza Matteotti porta in piazza Vittorio Veneto . E’ un evento ”Speciale” tra collezionismo, antiquariato,artigianato e scambi e la cortesia di sempre, che hanno fatto del ”mercatino” avviato da Paolo Paladino con quel marchio della tradizione rappresentato dal circolo filatelico numismatico che porta il nome di Raffaele Paladino, un vecchio e lungimirante collezionista che è tanta parte della storia di Matera e del Borgo La Martella.