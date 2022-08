Meraviglioso Modugno su RaiUno e premio a Sangiorgi

Mister ‘’ Volare’’ continua ad avere successo e la foto scattata qualche giorno fa dalla nostra Anna, conferma che ‘’ Nel blu dipinto di blu’’ si possono scrivere altre pagine interessanti come quella del premio che porta il nome del grande Mimmo. Giuliano Sangiorgi, cantautore dei Negramaro, è il vincitore del premio “Domenico Modugno”,che si terrà il 29 agosto a Polignano a Mare (Bari),nel corso della 11^ edizione di ‘Meraviglioso Modugno

Show’, dedicata all’opera di ‘’Mister volare’’: E quest’anno, come sta accadendo per la Notte della Taranta, per la prima volta, l’evento sarà trasmesso su Rai1, sabato 3 settembre in seconda serata.

Meraviglioso Modugno show 2022 è incentrato sul tema ‘Un angelo vestito da passante’, con la esibizione di cantanti che renderanno omaggio al grande cantautore”. Tra questi Malika Ayane che canterà “Dio, come ti amo!”; Gaia con “Nel blu, dipinto di blu”in una versione in italiano e portoghese; Sangiovanni con “Piove”;Tosca con “Vecchio Frack” .In programma anche le esibizioni di Enrico Ruggeri con “Stasera pago io” e “Notte di luna calante”.