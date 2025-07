Mendelsshon in rock? Ci pensano i Pentasound

Classica e rock? Un affronto? Ma nemmeno per sogno. E su questo ricordiamo l’entusiasmo e la curiosità di musicisti e voci, da Pavarotti a Bocelli a Zucchero a Le Orme, che hanno provato l’ebrezza di un pentagramma rivisto e armonizzato, che ha destato interesse e alimentato il successo di esecuzioni che il grande pubblico non conosceva. Con il risultato di avvicinare e far conoscere generi musicali diversi. Quello che accadrà martedì 29 luglio a Matera, all’ex ospedale San Rocco, rientra in questo contesto con la band dei Pentasound che suonerà ‘’Mendelssohn in rock!’’ per l’ Ultimo appuntamento con il Piccolo Festival delle Arti, la rassegna estiva organizzata dal Circolo culturale La Scaletta, a cura di Edoardo Delle Donne. Sul palco i ”ragazzi dell’Istituto di istruzione superiore ‘’ G.B Pentasuglia’’ e il nome della band mette insieme la musica, sound, con la parte iniziale del cognome dell’eroe garibaldino che ha dato il nome all’Istituto. Il resto lo hanno fatto gli ‘’arrangiamenti’’ musicale della professoressa Paola Scasciamacchia per un Sogno( musicale) ispirato a una notte di mezza estate.



Concerto dei PentaSound

“Mendelssohn in rock!”

dall’opera musicale: Sogno d’una notte di mezz’estate

Martedì 29 luglio ore 21

Ex Ospedale San Rocco – Matera

Ultimo appuntamento con il Piccolo Festival delle Arti, la rassegna estiva organizzata dal Circolo culturale La Scaletta, a cura di Edoardo Delle Donne.

Martedì 29 luglio alle ore 21 nel cortile dell’ex ospedale San Rocco a Matera, i PentaSound, un gruppo musicale composto da studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “G.B. Pentasuglia” di Matera si esibiranno in un concerto dal titolo “Mendelssohn in rock”, ispirato all’opera “Sogno d’una notte di mezz’estate” del grande musicista tedesco.

Si tratta di una rivisitazione in chiave rock, con testi e musiche della band, e a cura della professoressa Paola Scasciamacchia.



“Il giovane Felix Bartholdy Mendelssohn – spiega la prof Scasciamacchia – aveva solo 17 anni quando scrisse la musica di quella che poi diventò l’Ouverture di “Sogno d’una notte di mezza estate”. Qualche anno più tardi, nel 1842, il re di Prussia Federico Guglielmo IV lo incaricò di scrivere l’intera musica di scena della commedia di Shakespeare per soli, cori femminili e orchestra. In questa occasione Mendelssohn ideo’ la famosa “marcia nuziale”, il tema più conosciuto della sua produzione. E’ pressappoco la stessa età in cui Marco Quaranta, Matteo Centonze, Andrea Montemurro, Piero Paolicelli, Vincenzo Surdo, Stefano D’Agostino e Marco Belfiore, studenti dell’IIS Pentasuglia si sono incontrati dando vita, in seno alla scuola, al “PentaSound” uno splendido gruppo innanzitutto di amici e poi di validissimi musicisti. La loro caratteristica è quella di essere capaci di realizzare arrangiamenti musicali arditi di opere classiche, come ascolterete in questo concerto! È l’età in cui si crede fermamente di poter raggiungere i propri obiettivi e di poter realizzare grandi cose, è l’età in cui si sogna e, fortunatamente, a volte i sogni diventano realtà”.



“Per noi de La Scaletta – sottolinea il presidente Francesco Paolo Di Pede – è un vero piacere riuscire a dare spazio alla creatività dei giovani talenti lucani. Abbiamo avuto modo di conoscere i PentaSound in occasione di una delle iniziative organizzate nell’ambito degli eventi di educazione alla politica denominati ‘Democrazia e Futuro’ e ne abbiamo apprezzato la qualità, al punto da volerli nuovamente ascoltare mettendoli alla prova con il tema di quest’anno del Piccolo Festival che è il ‘Sogno’. Ringrazio il dirigente scolastico del Pentasuglia, Michele Ventrelli, per aver accettato il nostro invito, la professoressa Scasciamacchia e naturalmente i ragazzi che, sono certo, riusciranno ad entusiasmarci ancora una volta”.

L’ingresso per assistere allo spettacolo è gratuito con la possibilità di donare un’offerta libera che sarà devoluta alla Parrocchia di San Rocco per sostenere le attività di Don Angelo Tataranni.

Il Piccolo Festival delle Arti è organizzato dal Circolo Culturale La Scaletta, con il sostegno di Bawer, la sponsorizzazione tecnica di Unipol, la collaborazione di: Musei Nazionali di Matera, associazione MetaTeatro, Uilt Basilicata, Hotel del Campo, Istituto istruzione superiore “G.B. Pentasuglia”, Volontari Open Culture 2019, ed il patrocinio di Regione Basilicata, Provincia di Matera e Comune di Matera.

I PentaSound:

Aurora Belfiore: voce

Marco Belfiore: chitarra elettrica

Matteo Centonze: tromba

Stefano D’agostino: voce solista

Andrea Montemurro: basso e voce

Piero Paolicelli: batteria

Marco Quaranta: tastiere, effetti

Vincenzo Surdo: basso, chitarre

Mendelssohn in rock!

(ispirato all’opera musicale: Sogno di una notte di mezz’estate

di F. Mendelssohn )

Testi e musiche del gruppo musicale: PentaSound

A cura della Prof.ssa Paola Scasciamacchia

(I.I.S. “G.B. Pentasuglia”)