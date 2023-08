Melodie e colori di Basilicata e Giappone nel concerto di Fadiesis Accordion Festival a Matera

Un’armonia di temi, melodie, colori della Basilicata e del Giappone sarà protagonista del secondo e ultimo appuntamento dell’edizione 2023 del Fadiesis Accordion Festival (Faf) che si svolgerà a Matera, Venerdì 1 settembre -alle ore 20,30- presso Palazzo Viceconte. In collaborazione con EU-Japan Fest e Matè-Solisti Lucani, il Faf presenta un nuovo appuntamento della sezione del festival intitolata Orienti – Tra Estremo oriente e Mediterraneo e dedicata all’esplorazione nel mondo “esotico” della fisarmonica giapponese. La dimensione culturale-musicale “lontana” dell’estremo Oriente nipponico si confronterà, infatti, con quella “vicina” del Levante mediterraneo e, in particolare, della Basilicata. Un concerto “firmato” dal Maestro nipponico Ota Keisuke, direttore e violinista, che ha studiato la tradizione musicale materana e l’ha fusa con le musiche tradizionali del Paese del Sol Levante. A eseguire, in prima assoluta, queste composizioni sarà un sestetto, composto da tre fisarmoniche, violino, violoncello e contrabbasso, di musicisti giapponesi e lucani: Ryuya Kinoshita, Mariko Kinoshita, Miko Yoshioka, fisarmonica, Ota Keisuke, violino, Marianna Fezzuoglio, violoncello, e Marcantonio Cornacchia, contrabbasso. Il programma della serata offrirà al pubblico anche l’ascolto di grandi classici di Astor Piazzolla e di composizioni per fisarmonica. “Orienti – Tra Estremo oriente e Mediterraneo è una produzione originale, Esplorando – come suggerisce il titolo della tredicesima edizione del Fadiesis Accordion Festival – territori geograficamente lontani e che si ricongiungono sul comune linguaggio della musica, è il concerto che offriamo al pubblico lucano a conclusione dell’anteprima del festival internazionale fisarmonicistico 2023 – afferma il Direttore artistico del Fadiesis Accordion Festival Gianni Fassetta – un concerto inserito nella sezione Orienti e realizzato in collaborazione con EU-Japan Fest dell’EU–Japan Fest Japan Committee, l’organizzazione nipponica che dal 1992 lavora per creare tali scambi tra la Capitale Europea della Cultura dell’anno e Giappone. Ancora una volta, il Faf accompagna il pubblico italiano all’esplorazione delle molteplici dimensioni musicali della fisarmonica, unendo culture, creando relazioni fra musicisti, collegando regioni e popoli”.

Il Festival Internazionale fisarmonicistico, promosso dall’Associazione musicale Fadiesis di Pordenone, lega la Basilicata e il Friuli Venezia Giulia nel segno del mantice e all’insegna della ricerca artistica-musicale e del dialogo culturale. Nato nel 2010 a Pordenone , sin dalla seconda edizione nel 2011 il festival si apre fra agosto e l’autunno a Matera per proseguire a Pordenone e in altre località del Friuli Venezia Giulia. Con la proclamazione di Nova Gorica in Slovenia e Gorizia in Italia a Capitale europea della Cultura 2025, il Fadiesis Accordion Festival collabora con European Capital of Culture “GO! 2025 Nova Gorica – Gorizia”, così come nel 2019 ha collaborato con la Fondazione Matera – Basilicata 2019. Il Fadiesis Accordion Festival 2023 è realizzato con il patrocinio di: Regione Friuli Venezia Giulia; Regione Basilicata; Fondazione Matera – Basilicata 2019; European Capital of Culture “GO! 2025 Nova Gorica – Gorizia”, Provincia e Comune di Matera; Comune di Pordenone. Hanno collaborato all’edizione 2023 del Faf: Conservatorio di Musica “Egidio Romualdo Duni” di Matera; Eu Japan Fest; Istituto per gli Incontri Culturali Mitteleuropei di Gorizia; Associazione Matè; Onyx Jazz Club; “Il mondo è troppo per me|La storia di Vittorio Camardese”; Palazzo Viceconte; Lucania Musicale; Alma Camere; Raffaele Laterza – Rappresentanze termoidrauliche per Basilicata e Puglia; S.i.t.i. Srl.

Orienti – Tra Estremo oriente e Mediterraneo – Musiche con temi giapponesi e lucani

Venerdì 1 settembre, ore 20.30

Palazzo Viceconte | via S. Potito, 7 – Matera

Ryuya Kinoshita, fisarmonica

Mariko Kinoshita, fisarmonica

Miko Yoshioka, fisarmonica

Ota Keisuke, violino

Marianna Fezzuoglio, violoncello

Marcantonio Cornacchia, contrabbasso

In collaborazione con EU-Japan Fest e Matè-Solisti Lucani

INGRESSO € 5,00

Info e prenotazioni:

+39 329 1552001 | +39 328 5410166 | mate.solistilucani@gmail.com