”Meglio na tarantata che na guerr” e Avitabile devoto a San Rocco infiamma Monte

“Meglio na tarantata che na guerr” e ha cantato e invitato a cantare per la Palestina Libera e Bella Ciao. Enzo Avitabile e i bottari a Montescaglioso, in piazza Roma, per la festa di San Rocco ha tenuto a ”ritmi alti” un pubblico multi, multi generazionali come ha detto il musicista napoletano, venuto anche da fuori regione. E le mani al cielo e i piedi che ondeggiavano a ogni invito a ballare ” O’ Groove” hanno confermato l’ottima scelta del comitato festeggiamenti, che poco prima della mezzanotte è salito sul palco per evidenziare ancor una volta come solidarietà, inclusione pace vadano a braccetto con la musica che aiuta ad abbattere confini e pregiudizi. Ed Enzo Avitabile, uno scugnizzo di Scampia ( Napoli) che ascoltava James Brown al Juke Boxe ha condiviso, ricordando la sua devozione per San Rocco e l’essere un cristiano praticante, tanto da salutare il pubblico a conclusione del concerto facendosi un segno di croce… La cittadinanza onoraria ci starebbe tutta, vista la devozione per San Rocco e chissà che non possa tornare. Del resto ha esordito con il saluto ” Pace e buona musica” ripercorrendo la sua lunga carriera, fatta di collaborazioni con tanti cantanti napoletani che hanno attinto a piene mani e con originalità alla tradizione ”mediterranea” della musica ‘n’copp o’ Vesuvio”.



E vai con il ritmo incessante dei bottari di Portico (Caserta), che dal palco hanno ‘percosso’ con maestria e senza pause le superfici di botti in legno che un tempo erano utilizzate per la lavorazione della canapa. Così sono venute fuori canzoni dedicate all’ambiente con un ”Salvamm u’ munn” con un omaggio a Jovanotti, a Fabrizio ” Faber” De Andrè ” con ”La canzone di Piero” cantata in napoletano e il ritornello sui mille papaveri rossi che ha coinvolto il pubblico,insieme ai ricorrenti ” Sud Bon appetit…Aggia Sunà, Adda Sunà” tra fame e appetito e invito a suonare. E poi ”Mani Mani ” pro Unicef per i bimbi del Benin, con testo anche in lingua autoctona con l’apporto di Mory Kantè. Omaggi al grande James Brown, idolo di Avitabile, che ha avuto pazienza per ”attaccare” durante un concerto negli States cantando in napoletano. Cosa che piacque al musicista statunitense, pur non capendo nessuna della parole in dialetto partenopeo e lo stesso era capitato ad Enzo che di inglese non sapeva nulla. Ma la musica abbatte i confini… E non poteva mancare l’omaggio a Pino Daniele con Terra Mia e quel viaggio ideale tra musica e quotidiano con ”Soul Express” che è e resta un brano di successo di Avitabile . Inevitabile bis e un saluto che ha legato Avitabile a Montescaglioso quando ha salutato – ”con il vostro permesso”- Napoli, l’Italia, l’Europa, o’ Munn (il mondo) Montescaglioso è casa mia. Grazie Enzo, buoni principi, l’invito a studiare la musica a essere tenaci, sono tanta parte di quell’ invito ad ” Abballare o’ groove” con un ritmo continuo che coinvolge tutti.



