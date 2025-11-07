Meglio il jazz…e al Rosetta si abbassa il volume della Radio

Un concerto, un tema e un invito ad abbassare la radio per ascoltare il jazz autentico di Larry Franco & Dee Dee Joy e Max Conte. Tre musicisti di ”peso” nel senso pieno del termine che domenica 9 ottobre si esibiranno al Rosetta jazz club di Matera. Un trio di alta scuola, di esperienza che non mancherà di coinvolgere appassionati e neofiti. E poi con il volume giusto…



Area Comunicazione

Rosetta Jazz Club Matera

RosettaJazzClub.stampa@gmail.com

COMUNICATO STAMPA – “Abbassa la tua radio”: il jazz autentico di Larry Franco & Dee Dee Joy con Max Conte al Rosetta Jazz Club di Matera

In un tempo in cui tutto corre veloce, “Abbassa la tua radio” è un invito a fermarsi e a lasciarsi attraversare dal suono caldo e sincero del jazz, quello che nasce dal cuore e riempie il silenzio di emozione. È questo lo spirito del concerto che vedrà protagonisti Larry Franco & Dee Dee Joy con Max Conte, domenica 09 novembre, dalle ore 19:30, al Rosetta Jazz Club di Matera: un’esperienza musicale che restituisce valore all’ascolto e alla bellezza delle piccole cose.



Sul palco, eleganza, ritmo e feeling si fondono in un progetto dal titolo evocativo, che invita il pubblico a spegnere la frenesia quotidiana e ad “abbassare la radio”, non per tacere la musica, ma per riscoprirla nella sua essenza più autentica. Tra standard jazz e swing d’autore, Larry Franco porterà con sé la sua inconfondibile classe artistica: cantante e pianista jazz tra i più apprezzati in Italia, Franco vanta una lunga carriera sui palcoscenici nazionali e internazionali, con collaborazioni di prestigio e una personale ricerca sullo swing e sulla tradizione americana reinterpretata con gusto mediterraneo. Accanto a lui, Dee Dee Joy, voce raffinata e carismatica, capace di fondere jazz, swing e sonorità retrò in un linguaggio espressivo unico. Musicista completa, alterna con naturalezza il canto al rullante, regalando performance energiche e coinvolgenti. La sua intesa artistica con Larry Franco è consolidata da anni di collaborazione in progetti live e discografici di grande successo. A completare il trio, Max Conte al sassofono, musicista versatile e sensibile, attivo da anni nella scena jazz italiana. Il suo suono caldo e brillante, ispirato alla grande tradizione, impreziosisce ogni arrangiamento con gusto e personalità, rendendo ogni brano un dialogo autentico tra gli strumenti.

Il risultato è un concerto che vibra di energia e sentimento: un omaggio al jazz delle origini ma con uno sguardo contemporaneo, fresco e coinvolgente.

Il Rosetta Jazz Club si conferma così punto di riferimento per la scena musicale di Matera, un luogo dove ogni concerto diventa incontro, scambio e scoperta. L’appuntamento di domenica sarà un’occasione speciale per chi ama il jazz, ma anche per chi desidera vivere una serata diversa, tra buona musica, atmosfera intima e la magia del live.



«Il Rosetta Jazz Club nasce per questo – racconta il presidente Giuseppe Venezia – per creare spazi in cui la musica possa essere vissuta in tutta la sua intensità, senza distrazioni. Con artisti come Larry Franco e Dee Dee Joy vogliamo offrire al pubblico esperienze vere, che rimettano al centro l’ascolto e l’emozione. È il nostro modo di fare cultura, con passione e qualità».

L’evento, organizzato in collaborazione con Puglia Sounds, Puglia Culture e Italia Jazz Club, con il patrocinio del Comune di Matera, si terrà presso il Rosetta Jazz Club, nel Recinto Marconi del complesso commerciale Le Botteghe nella Città dei Sassi. Il biglietto d’ingresso ha un costo di 15 euro. È consigliata la prenotazione al numero 350 1660573.