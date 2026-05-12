Mega ”Mistery” by night… noir con la musica afro all’Onyx

Che sia stato un rito voodoo per il baron Samedi, da Haiti a New Orleans, a interrompere sul più bello a Palazzo Lanfranch, come riporta la nota dell’Onyx jazz club la narrazione del ”maestro” Pasquale Mega sul tema “Afroamericani. Storie di soprusi, rivolte e musica”? Una ipotesi remota ma l’atmosfera, all’insegna del ” Non è vero ma ci credo”, era quella. Inevitabile che nel secondo incontro del 14 maggio Mega chieda un supplemento di orario, che comunque è stato anticipato alle 17.00. Si evocherà l’anima blues e tutto quello che quel popolo sradicato dall’Africa portò nel nuovo mondo.



COMUNICATO STAMPA

Alle 17 i prossimi due incontri del Gezziamoci il 14 e 21 maggio a Matera

La storia afroamericana che rivoluziona la musica

Pasquale Mega prosegue il suo racconto multimediale sul dramma di un popolo che tra soprusi e rivolte ha saputo resistere esprimendosi con blues, jazz, gospel, soul

Una storia afroamericana. Storia dolorosa ed epica che ha lasciato un’eredità inestimabile anche in campo musicale. Il primo capitolo di questo racconto intrapreso a Matera giovedì 7 maggio, a Palazzo Lanfranchi, si è interrotto bruscamente sul più bello, per problemi di orario, quando Pasquale Mega stava per narrare l’odissea di Robert Johnson, una leggenda del blues, morto all’età di 27 anni in circostanze misteriose. Avrebbe stretto un patto col diavolo pur di riuscire a suonare la chitarra meglio di chiunque altro, ma è probabile che il demonio si sia manifestato attraverso le sembianze di un marito geloso che stanco delle avance nei confronti della moglie non avrebbe esitato a servire a Johnson una bottiglia di whisky avvelenata.

Il progetto culturale che inaugura i Laboratori del Gezziamoci 2026, il Festival Jazz della Basilicata, alla sua 39ª edizione, organizzato dall’Onyx Jazz Club, riprenderà proprio da qui, dalla torbida esistenza di un grande talento stroncata da un delitto dalla trama oscura. Per non correre rischi si è deciso di anticipare alle 17, anziché alle 18, i prossimi due incontri con Mega in programma giovedì 14 maggio e giovedì 21 maggio, nella sala conferenze del Museo nazionale di Palazzo Lanfranchi, al primo piano, in piazzetta Pascoli 1, sul tema “Afroamericani. Storie di soprusi, rivolte e musica”. Attraverso un racconto multimediale che alterna video, audio ed immagini, Pasquale Mega ha cominciato a rileggere una storia che inizia dal lavoro in condizioni di schiavitù nei campi di cotone, di mais e di tabacco e che trova nel blues, nel gospel, nel jazz, nel soul forti motivazioni di resilienza e percorsi di pace. Un cammino lungo e intricato di ostacoli rappresentati dalle atroci violenze perpetrate da attivisti del Ku Klux Klan e dai continui attriti tra bianchi e neri che si propagano fino ai nostri giorni.

Pasquale Mega conduce un’opera di divulgazione con grande partecipazione, non mancando di trasmettere al pubblico emozioni e ricordi personali che si intrecciano con questa storia straordinaria indagata attraverso cronache e personaggi singolari. Nella seconda parte del racconto tra le cronache ci saranno quella delle nascita del Ragtime, della Grande Depressione, la grave crisi finanziaria esplosa che dal 1929 sconvolse gli Stati Uniti per una decina d’anni, delle rivolte di Harlem, dell’assassinio di Emmett Tilt. Tra i personaggi invece saranno rievocate le gesta di Franklin Delano Roosevelt, Billie Holiday, Bob Dylan, Martin Luther King, Dizzy Gillespie, Louis Armstrong, Duke Ellington, Charles Mingus.

A chiudere il ciclo di incontri sul tema “Afroamericani.Storie di soprusi, rivolte e musica” sarà l’appuntamento di giovedì 21 maggio, alle 17, sempre nella sala conferenze del Museo nazionale di Palazzo La nfranchi. Ingresso libero.

Il nostro archivio

• L’Onyx Jazz Club, una delle più longeve associazioni sulla scena culturale materana ed iscritta all’Albo delle Associazioni culturali della Regione Basilicata dal 1988, ha festeggiato nel 2025 quarant’anni di attività. Fondata da quattro amici uniti dalla passione del jazz, il suo nome trae origine dall’insegna di uno storico locale jazz di New York, che aprì nel 1927 al 35 West della 52ª Street della City. L’Onyx si connota per un originale percorso che l’ha portata a sviluppare tre principali linee di azione: la programmazione di concerti, la formazione e la valorizzazione dei talenti locali, la produzione di dischi.

・ Il Gezziamoci è la creatura più prolifica dell’Onyx. Il Jazz Festival della Basilicata coniuga i concerti agli obiettivi della ricerca di nuove espressioni musicali, ma anche della valorizzazione del territorio e della scoperta dei luoghi più suggestivi di Matera e della Basilicata. Fin dalle sue prime edizioni ha ospitato giovani emergenti e musicisti affermati, da Bruno Tommaso a Ettore Fioravanti, da Gianluigi Trovesi a Massimo Urbani, da Paolo Fresu a Roberto Ottaviano, che avrebbero fatto la storia del jazz italiano. Tra le star internazionali Steve Lacy, Richard Galliano, Carl Palmer, gli Oregon, Javier Girotto, Daniel Karlsson. Il Gezziamoci aderisce a JAZZ TAKES THE GREEN la prima rete italiana dei festival jazz ecosostenibili.

More info: Onyx Jazz Club – via Collodi n. 2 Matera; tel. 331 471 1589

info@onyxjazzclub.it; www.onyxjazzclub.com



LA FOTO DI APERTURA DEL SERVIZIO E’ TRATTA DAL SITO

https://www.csmonitor.com/Arts-Culture/2024/0510/Voodoo-revival-Haiti-culture-gang-violence