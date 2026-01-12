Mega…apertura del Gezziamoci con il PoliCromaEnsemble

Al pianista materano da anni nella capitale della Valle d’Itria toccherà il taglio del nastro a suon di musica, e in Casa Cava , per il concerto di avvio del Gezziamoci 2026 che riserverà non poche sorprese ed eventi di qualità che fans e appassionati attendono con attenzione. Al concerto del 16 gennaio, Pasquale Mega, tra i fondatori dell’Onyx Jazz club, si esibirà in un evento polistrumentale che spazierà dal violino all’arpa, dal vibrafono al violoncello, al flauto, alla batteria al contrabbasso per finire al pianoforte, sul quale Mega è un virtuoso di esperienza.

IL COMUNICATO STAMPA

Gezziamoci riparte dal 16 gennaio a Matera, Potenza e Martina Franca con il PolìCroma Ensemble

I tre colori del jazz di Pasquale Mega

Il musicista, tra i fondatori dell’Onyx, si esibirà in un inedito concerto con violino, arpa, vibrafono, flauto, batteria, violoncello, contrabbasso, pianoforte

L’Epifania porta via le feste, non la musica. L’Onyx Jazz Club si è concessa soltanto la pausa natalizia prima di riaprire il suo operoso cantiere di progetti e concerti. Saluterà l’ingresso del nuovo anno richiamando sul palco un ospite speciale, il pianista Pasquale Mega, legato all’Onyx da un cordone ombelicale che non si recide mai. Il musicista materano è uno dei quattro amici, appassionati di musica jazz, cui si deve la quarantennale storia dell’associazione culturale materana. Sarà lui, sempre presente nelle rassegne dell’Onyx anche da quando si è trasferito a vivere e lavorare a Martina Franca, ad aprire la 39ª edizione del Gezziamoci, il Jazz Festival della Basilicata, organizzato dall’Onyx. Il ritorno di Mega riserva una sorpresa per l’inedito contributo di due strumenti inusuali in un concerto jazz, come violino e arpa, accanto a vibrafono, flauto, batteria, violoncello, contrabbasso e pianoforte.



Matera, che ospiterà l’esibizione a Casa Cava, in via San Pietro Barisano 47, sarà la prima tappa di una mini tournèe che proseguirà sabato 17 gennaio a Potenza, nel Teatro Stabile, e si concluderà domenica 18 gennaio a Martina Franca, nel Piccolo Teatro Cappelli, sempre alle 21, per la presentazione di “Concerto in tre colori”, il nuovo cd pubblicato nello scorso ottobre dall’etichetta Dodici Lune che Pasquale Mega ha inciso con il PolìCroma Ensemble. L’inizio è fissato per tutte e tre le serate alle 21.

«Il suono del violoncello – spiega il pianista presentando il progetto musicale – penetra nell’animo con tutta la sua forza, quello dell’arpa fa volare su una nuvola e quello del vibrafono fa sognare infinite distese di mare. Tre strumenti che da sempre toccano le corde della mia mente. Mi son detto: “Perché non provare ad unire le loro sonorità con quelle tipicamente jazzistiche del trio pianoforte/contrabbasso/batteria?”. È nato così un organico con il quale poter interpretare la musica di due artisti che adoro, Esbjörn Svensson e Lars Danielsson, che a dispetto delle loro origini scandinave hanno composto brani con grandi sonorità mediterranee. Mancava però un tassello che riunisse il tutto in un unico filo conduttore e la scelta è stata quasi naturale: il clarinetto, sostituito dal flauto per questi tre concerti. Ecco quindi nascere il PolìCroma Ensemble, nome che mi è balzato in testa pensando ai colori che mi piaceva associare alla musica degli scandinavi, l’Ambra per Svensson e il Carminio per Danielsson. Ho voluto anche aggiungere un piccolissimo omaggio al sottoscritto con il colore Indaco, in riferimento a brani che ho composto anni fa. Più di un anno di lavoro d’arrangiamento con l’amico fraterno Roberto Salahaddin Re David, tre giorni di intense prove con i meravigliosi musicisti che hanno condiviso questo progetto, a cui sono seguiti tre concerti. Un piccolo sogno che si è avverato».

Il PolìCroma Ensemble è formato da Pasquale Mega, pianoforte, Aldo Di Caterino, flauto, Vitantonio Gasparro, vibrafono, Marcella Carboni, arpa, Federica Del Gaudio, violoncello, Camillo Pace, contrabbasso, Giovanni Angelini, batteria.



Biglietti:

Prevendite online disponibili su TICKETSMS e prenotazioni nella Cartolibreria Montemurro, via delle Beccherie 69, Matera, tel. 0835 33.34.11.

Il nostro archivio

• L’Onyx Jazz Club, una delle più longeve associazioni sulla scena culturale materana ed iscritta all’Albo delle Associazioni culturali della Regione Basilicata dal 1988, ha festeggiato nel 2025 quarant’anni di attività. Fondata da quattro amici uniti dalla passione del jazz, il suo nome trae origine dall’insegna di uno storico locale jazz di New York, che aprì nel 1927 al 35 West della 52ª Street della City. L’Onyx si connota per un originale percorso che l’ha portata a sviluppare tre principali linee di azione: la programmazione di concerti, la formazione e la valorizzazione dei talenti locali, la produzione di dischi.



・ Il Gezziamoci è la creatura più prolifica dell’Onyx. Il Jazz Festival della Basilicata coniuga i concerti agli obiettivi della ricerca di nuove espressioni musicali, ma anche della valorizzazione del territorio e della scoperta dei luoghi più suggestivi di Matera e della Basilicata. Fin dalle sue prime edizioni ha ospitato giovani emergenti e musicisti affermati, da Bruno Tommaso a Ettore Fioravanti, da Gianluigi Trovesi a Massimo Urbani, da Paolo Fresu a Roberto Ottaviano, che avrebbero fatto la storia del jazz italiano. Tra le star internazionali Steve Lacy, Richard Galliano, Carl Palmer, gli Oregon, Javier Girotto, Daniel Karlsson. Il Gezziamoci aderisce a JAZZ TAKES THE GREEN la prima rete italiana dei festival jazz ecosostenibili.

More info: Onyx Jazz Club – via Collodi n. 2 Matera; tel. 331 471 1589 – 333 412 4724 info@onyxjazzclub.it; www.onyxjazzclub.com

FACEBOOK: Onyx Jazz Club Matera – INSTAGRAM: @onyxjazzclub – TWITTER: Onyx Jazz Club Matera

Social Media Manager: Marina Gemma

Media Partner: Trm Network

Comunicazione: Emilio Paolo Oliva

Fotografia: Enza Doria

Ufficio stampa/Press Office Gezziamoci

Onyx Jazz Club Matera

via Collodi n. 2 – Matera

www.onyxjazzclub.com

Policroma Ensemble locandina.jpeg