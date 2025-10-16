Matera,”Player2Ochestra” a cura dell’Associazione Matè e Solisti Lucani,

Sabato 18 ottobre 2025, alle ore 20:00, presso Palazzo Viceconte a Matera, prosegue la Stagione Concertistica 2025 di Matè e Solisti Lucani con uno spettacolo unico nel suo genere: Player 2 Orchestra (Portable).

Ideato da Ivano Guagnelli e Riccardo La Chioma, Player 2 Orchestra è uno spettacolo in cui la musica incontra videogiochi, serie, anime e cinema: il primo progetto orchestrale in Italia specializzato nell’esecuzione delle colonne sonore di videogiochi, film di culto, serie TV e anime giapponesi, unendo la forza espressiva della musica sinfonica al linguaggio contemporaneo della cultura pop.

La versione “Portable”, che vedrà protagonista il quintetto dei Solisti Lucani e Ivano Guagnelli (direttore e pianista), conserva tutta l’energia e l’impatto emotivo della formazione orchestrale originale, offrendo un’esperienza immersiva e multisensoriale. In scena anche il soprano e cosplayer Olimpia Pagni e l’attore Simone Castano, per un racconto che mescola musica, recitazione e immagini – curate da Riccardo La Chioma – in un viaggio che parla alle nuove generazioni ma sa coinvolgere ed emozionare anche il pubblico adulto, grazie al richiamo a mondi e storie che appartengono alla memoria collettiva di più generazioni.

Attraverso un linguaggio moderno e accessibile, Player 2 Orchestra (Portable) affronta temi profondi e attuali come l’isolamento, il cyberbullismo e lo spirito di squadra, offrendo uno spunto di riflessione sul ruolo dei videogiochi nella vita contemporanea. Un mondo, quello videoludico, che dopo quasi cinquant’anni di storia è ormai diventato un vero e proprio media maturo, dotato di un linguaggio artistico riconosciuto a livello internazionale. Il progetto nasce dal dialogo tra Ivano Guagnelli, direttore musicale, e Riccardo La Chioma, direttore artistico, con l’intento di raccontare le dinamiche emotive e relazionali del mondo digitale, ma anche di valorizzarne gli aspetti positivi: la collaborazione, la fantasia e la capacità di costruire relazioni e strategie di gruppo. Player 2 Orchestra unisce dunque musica e impegno sociale, valorizzando le nuove professionalità e offrendo un’esperienza culturale trasversale, capace di parlare ai giovani ma anche di sorprendere chi, adulto, ritrova nelle colonne sonore e nelle immagini di oggi l’eco delle proprie passioni di ieri. È un progetto che trasforma il gioco in arte e la cultura pop in uno strumento di dialogo, consapevolezza e incontro tra generazioni. Adatto a famiglie, studenti e appassionati di ogni età, Player 2 Orchestra (Portable) è un viaggio emozionale e riflessivo che avvicina la musica al nostro tempo e restituisce ai teatri la loro funzione più autentica: essere luoghi vivi di partecipazione e meraviglia.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni è possibile contattare l’organizzazione ai recapiti indicati: info@solistilucani.com; 3285410166.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.