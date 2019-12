Non solo i Tiromancino, band che annovera validi musicisti materani, ma anche un bella e interessante vetrina di giovani cantanti che hanno tutte le carte in regola per ben figurare e avere successo anche in manifestazioni e rassegne nazionali. E cosi domani 31 dicembre, appuntamento in piazza Vittorio Veneto, a partire dalla 19.30 e fino alle prime ore del 2020…per uno spettacolo senza sosta contrassegnato dalle interpretazioni di vari generi musicali. Voci ma anche medialità, luci, suoni, video come quella fuori concorso di Alessandro Di Leo che presenterà il suo nuovo brano “La musica del tempo”, il cui video, https://giornalemio.it/eventi/la-musica-del-tempo-risuona-per-matera-nel-cuore-di-alessandro-di-leo/ è stato girato interamente a Matera. E per il contest saliranno sul palco saranno Angelo Cicchetti, Rossella Plantamura, Paolo Moretti, Claudia Minieri, Arcangelo Vicenti e Roberto Masi. Materani e turisti pronti a divertirsi e a scaldare la piazza che per l’occasione potrà diventare anche una discoteca con il dj Michele Musillo. Una formula azzeccata per salutare l’anno vecchio e ingraziarsi l’anno nuovo. Ma niente eccessi perchè ” Materanno….non fa danno”. Auguri! E spazio per tutti, come da programma allegato,anche per le persone con diversa abilità. Una nota di solidarietà che ci sta tutta nella Matera che vuole vivere e festeggiare insieme l’arrivo del 2020.

IL PROGRAMMA DELLA LUNGA SERATA

Capodanno materano L’alba di domani

Giorno 31 Dicembre:

– ore 19.30 Inizio spettacolo con il presentatore dell’evento Marco Quintano di Radio Radiosa e divulgazione dei messaggi di sicurezza riguardanti l’evento che, nel corso del palinsesto, avverrà con cadenza regolare.

– ore 20.00 Inizio Contest Live Music. Dopo un’attenta e scrupolosa scrematura degli artisti, ecco l’elenco ufficiale di coloro che accederanno alle fasi finali:

I musicisti impegnati sul palco saranno Angelo Cicchetti, Rossella Plantamura, Paolo Moretti, Claudia Minieri, Arcangelo Vicenti e Roberto Masi.

Il Contest Live vedrà esibirsi consecutivamente tutti i partecipanti fino alle ore 22.00 circa, orario in cui, dopo essere stati giudicati da una giuria tecnica, verranno premiati con una targa di partecipazione dalle autorità del Comune di Matera patrocinante dell’evento. Il primo classificato, oltre a ricevere una coppa per il riconoscimento, sarà altresì premiato con la registrazione del proprio singolo presso lo Studio Sync di Angelo Cannarile. Durante il contest si esibirà fuori concorso il musicista e cantante Alessandro Di Leo che presenterà il suo nuovo brano intitolato “La musica del tempo”, il cui video, che verrà proiettato contestualmente, è stato girato interamente a Matera.

- ore 22.30 Inizio del Concerto live della band dei Tiromancino che si protrarrà fino a pochi minuti prima della mezzanotte.

– ore 23.55 I rappresentanti delle istituzioni, individuati e comunicati all’organizzazione preventivamente da parte del Comune di Matera, interverranno sul palco con il presentatore Marco Quintano per gli auguri di rito.

– ore 00.00 Inizio Dj set con l’artista emergente Michele Musillo, dj producer lucano della provincia di Matera che animerà la piazza con musica coinvolgente e adatta al tipo di evento.

– ore 02.00 Fine spettacolo con chiusura di tutte le fonti audio e accensione luci bianche del palco rivolte verso la piazza.

SPAZI RISERVATI A PERSONE DIVERSAMENTE ABILI

L’organizzazione, molto sensibile alle problematiche sociali, ha fortemente voluto uno spazio PRIVILEGIATO dedicato alle persone con abilità diverse e ai propri accompagnatori. Tale area ha caratteristiche differenti rispetto agli altri anni in quanto è stata identificata su tutta la parte frontale al palco, in prima fila e ad uso esclusivo. Per la prenotazione dei posti e/o per richiedere informazioni si prega di scrivere all’indirizzo Email materanno@gmail.com o chiamare il numero 329 3909987. L’organizzazione ringrazia per il forte sostegno l’associazione di volontariato “Genitori h24”, in particolare Lucianna Stigliani, nonchè presidentessa di questa grande realtà che si occupa da sempre delle problematiche sociali.

LE CONSIDERAZIONI DI ALESSANDRO DILEO

Sono davvero felice di partecipare a questa serata con un pezzo che consacra il mio rapporto artistico con la città anche perché ritengo che la canzone non abbia ancora avuto il riscontro che si merita.

Questo testo, questa musica, questo lavoro è stato creato come dedica ad un posto unico al mondo, quello che chiamo casa, la magia che ho vissuto e che vivo a Matera è sempre stata alla base della mia ispirazione. Volevo fosse una canzone condivisa, che rendesse giustizia alla storia, alla bellezza di una città che per troppo tempo è stata oppressa, volutamente nascosta, sottomessa alla menzogna.

Sono felicissimo anche della volontà degli organizzatori di mandare il video, che ricordo, è stato frutto di un lavoro a sei mani: le mie, quelle della regista e fotografa Mara Venezia e della aiuto regista che ha prestato la sua visuale artistica a questo lavoro, oltre che unica attrice del video, Maria Paradiso.

Sono davvero felice di partecipare a questa serata con un pezzo che consacra il mio rapporto artistico con la città anche perché ritengo che la canzone non abbia ancora avuto il riscontro che si merita.

Questo testo, questa musica, questo lavoro è stato creato come dedica ad un posto unico al mondo, quello che chiamo casa, la magia che ho vissuto e che vivo a Matera è sempre stata alla base della mia ispirazione. Volevo fosse una canzone condivisa, che rendesse giustizia alla storia, alla bellezza di una città che per troppo tempo è stata oppressa, volutamente nascosta, sottomessa alla menzogna.

Sono felicissimo anche della volontà degli organizzatori di mandare il video, che ricordo, è stato frutto di un lavoro a sei mani: le mie, quelle della regista e fotografa Mara Venezia e della aiuto regista che ha prestato la sua visuale artistica a questo lavoro, oltre che unica attrice del video, Maria Paradiso.

E poi una sorpresa interpretativa di sicuro interesse, che apre un nuovo ciclo

entusiasmante- dice Alessandroper me e per tutti quelli che mi seguono da tempo.