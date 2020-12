“A partire dall’12 dicembre e con cadenza settimanale, la Proloco di Matera organizzerà degli incontri in diretta su Facebook con persone che vivono e lavorano nella nostra città.”

E’ quanto si legge in una nota che così prosegue:

“Il progetto “Materani in Movimento – dialoghi ai tempi della pandemia“ nasce dal desiderio di Fabiola Masciandaro, socia pro loco e operatrice turistica materana, di valorizzare quel sentimento di comunità da sempre radicato nel cuore dei materani, al fine di ricreare a tutti gli effetti un “vicinato virtuale“, rispondendo con modalità adeguate alle nuove regole di relazione sociale imposte dalla pandemia di Covid 19.

L’intento dell’iniziativa è coltivare il valore della condivisione con la comunità di progetti innovativi e idee di successo portati avanti da cittadini materani con competenza e caparbietà tra ostacoli e difficoltà di ogni tipo; il progetto “Materani in Movimento – dialoghi ai tempi della pandemia“ nasce quindi per conoscere e conoscersi, gettando le basi di proficue relazioni e nuove progettualità. La Pro loco di Matera punta in tal modo a valorizzare le migliori energie del territorio mettendole in relazione tra loro in una congiuntura economica e sociale difficile e densa di incognite riguardo al futuro.

La prima di una serie di “interviste informali” coinvolgerà Paola Di Serio, artista e interior fashion designer che, cominciando con l’arte del riciclo, riutilizzando oggetti e materiali in disuso, ha raggiunto l’apice della creatività e dell’inventiva dedicandosi alla progettazione di interni con progetti “chiavi in mano”. In questo incontro si racconteranno i vent’anni di attività che celebra proprio quest’anno, attraverso i suoi lavori, molti dei quali hanno interessato proprio locali pubblici e abitazioni private del Materano.

La conoscenza di privati cittadini, associazioni e aziende che hanno fatto della loro passione un lavoro, il racconto del loro operato alla comunità partendo da ciò che più li entusiasma, da quello che li “muove”, il coinvolgimento di tutti i concittadini che potranno interagire con domande e commenti in diretta, rappresentano gli elementi fondamentali dell’evento che ha l’ambizione di trasformare la percezione della comunità materana: non più spettatori ma attori nella rivelazione della città e di tutto il territorio.

Numerosi gli ospiti che ci si propone di intervistare tra cui anche personaggi molto noti in città come l’artista Pino Oliva, la scrittrice Mariolina Venezia, l’astronomo Francesco Vespe, aziende ed enti del variegato mondo no profit.

Di seguito l’elenco degli intervistandi, aperto a chiunque voglia raccontare il proprio progetto:

ARTE:

Paola Di Serio

Pino Oliva

Claudia Pentasuglia

LETTERATURA:

Mariolina Venezia

BIOLOGIA:

Rocco Toscani Biolabor

PSICOLOGIA:

Rosalia Paradiso

ASTRONOMIA:

Francesco Vespe

MADE IN ITALY:

Nino Scarcella (Ego Italiano)

NUOVE TECNOLOGIE:

Antonella D’Ercole Lucana Sistemi

OSPITALITÀ:

Paola Paolicelli

Martina Ripoli

TURISMO:

Luca Petruzzellis

GRAFICA:

Antonio Cappiello

ECOLOGIA & SOSTENIBILITÀ:

Ilenia Melodia Blogger Ilescafè e Matera Secrets

VOLONTARIATO:

Don Angelo Tataranni

Anna Maria Cammisa (Caritas)

Francesco Linzalone (Slow Food Matera)