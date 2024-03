Materani, fuori e dentro la Basilicata, un voto per Yna al ”Concertone”

Se volete ammirarla sul palco del ”Concertone” del 1 maggio a Roma non avete che da votare sul sito ufficiale della manifestazione. E’ la materana Yna, Roberta Staffieri,che sta facendo un interessante percorso musicale di ricerca davvero interessante. Tanta gavetta e la stoffa della cantante originale sta venendo fuori. Chi non la conosce potrà ascoltare i suoi brani sulle piattaforme social, in attesa di vederla sul palco della Capitale, in quell’evento musicale organizzato da Cgil, Cisl e Uil per i giovani e non solo. E ora passate parola e fate girare questa notizia: votate per Yna.

L’INVITO A VOTARE

*LA CANTANTE MATERANA YNA TRA I 150 SEMIFINALISTI SELEZIONATI PER IL CONCERTONE DEL PRIMO MAGGIO.

Ora bisogna votare *

*Yna, Roberta Staffieri, classe 1991, è stata selezionata fra più di 1300 progetti proveniente da tutta Italia tra i finalisti che suoneranno al Primo Maggio Next Generation.*

Da lunedì 11 marzo e fino al 31 marzo, potrete votare la cantante materana cliccando su “Yna” sul sito web ufficiale:

https://1mnext.primomaggio.net/artisti-2024/44-yna

Come ogni anno saranno 3 gli artisti vincitori di 1MNEXT che, scelti attraverso le varie fasi di selezione, verranno poi invitati ad esibirsi durante il Concertone 2024, ideato e prodotto da iCompany, promosso da CGIL, CISL e UIL, che quest’anno per la prima volta si tiene al Circo Massimo.

Il voto del pubblico della rete sarà sommato a quello della Giuria di Qualità composta da Massimo Bonelli (direttore artistico del Concerto del Primo Maggio, presidente giuria), Sara Potente (dir. artistica Numero Uno/Sony Music), Lucia Stacchiotti (iCompany), Annarita Masullo (The Goodness Factory) e Simona Orlando (Rockol).

La valutazione finale del singolo artista sarà stabilita sommando, in quota ponderata, il voto del web con quello della Giuria di Qualità.

Per ascoltare Yna: