Il Ministero della Cultura promuove quest’anno le Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days) con il tema, scelto dal Consiglio d’Europa, ‘Patrimonio Culturale: TUTTI inclusi!’ per le giornate di sabato 25 e domenica 26 settembre.

Il Museo Nazionale di Matera ha predisposto un programma di attività, dedicato alle giovani generazioni, ma aperto a chiunque abbia voglia di conoscere, approfondire, pensare, proponendo laboratori e attività ludico didattiche con il coinvolgimento di Teatro Pat, Giallo Sassi, Jazziamoci – Onix Jazz club, Festival Viva Verdi – Arteria, Zio Ludovico, associazioni culturali del territorio con le quali l’Istituto ha in atto accordi di collaborazione tesi alla valorizzazione del patrimonio e alla realizzazione di attività culturali.

Sabato 25 l’orario di visita al museo è prolungato sino alle ore 23 al costo simbolico di 1 euro.

Programma di attività culturali GEP

Museo Ridola

• 25 settembre ore 11: ‘Con le mani. Creare, Riciclare e Raccontare’. Laboratorio di espressione creativa a cura del Teatro Pat. Marco Bileddo condurrà un laboratorio di circa due ore per un massimo di 12 ragazzi di scuola media / primi anni superiori. Il laboratorio è una ‘palestra’ ecologica, espressiva e creativa, ove le potenzialità e la vitalità di materiali, oggetti, personaggi, persone ed emozioni vengono sperimentate e valorizzate in ogni momento. Attraverso l’uso di oggetti di recupero e di riciclo, i partecipanti verranno guidati alla costruzione, dalla scultura all’animazione, di un pupazzo in gommapiuma, uno degli elementi importanti del Teatro di Figura. Materiale di recupero a cura del partecipante: stoffe, calza, lana, bottoni, tappi, una maglietta vecchia a maniche lunghe.

Prenotazioni al n. 0835 2562543 / 3471144563

• 25 settembre ore 21 (giardino): Storie al femminile dal valore universale, a cura del Women’s Fiction Festival – Cerimonia di consegna della XV edizione del premio ‘La Baccante’ a Stefania Auci, autrice dei libri ‘I Leoni di Sicilia’ e ‘L’inverno dei leoni’, editrice Nord.

• 26 settembre ore 11-13 (Sala eventi): Laboratorio di land-music – a cura del Festival Viva Verdi – Arteria. Il laboratorio tenuto dalla pianista e compositrice Loredana Paolicelli verterà sul rapporto emozionale tra musica e paesaggio, tracciando un percorso ambientale geografico ed interiore. L’attività di 40 minuti consisterà nell’esecuzione di musiche originali e interazione con il pubblico. Ingresso libero sino ad esaurimento posti a sedere.

• 26 settembre ore 18 (giardino): Pierino e il lupo in jazz. Favola musicale. Arrangiamenti di Ettore Fioravanti per quintetto jazz e voce in parola. Si propone la favola di Sergej ProKofiev in una versione jazz, con ampio spazio di improvvisazione, con testi poetici originali commentati in diretta dai musicisti e un multi-finale scritto dai bambini, arricchito da improvvisazioni a cura del Festival della Parola. Abitare poeticamente la città. Poesia in azione.

Prenotazioni al sito www.womensfictionfestival

Palazzo Lanfranchi

• 25 settembre ore 11 e ore 12 (Sala Levi): Laboratorio ‘I colori degli antichi’ a cura di Giallo Sassi. Il laboratorio, della durata di 55 minuti circa, mostra come si realizzavano i colori in antico, seguendo la ricetta e le modalità raccontate da Cennino Cennini nel Libro dell’arte della fine del XIV secolo. Si avrà un’idea delle tecniche artistiche antiche e si prepareranno con uova, gesso, colla, olio e pigmenti minerari la tempera grassa, la tempera magra e l’olio. L’attività è dedicata ai ragazzi delle scuole medie e biennio delle superiori ma siamo felici di ospitare anche bambini accompagnati da familiari, max 12 persone per turno.

Prenotazioni al n. 0835 2562543 / 3471144563

• 25 settembre ore 16 (Sala Pascoli): Inaugurazione della I Biennale d’arte contemporanea della Murgia

• 25 settembre ore 18.30 (Chiesa del Carmine): Inaugurazione della mostra Perimetro del Sensibile (Spagnuolo – Quida).

• 25 settembre ore 18.30 (Sala Levi): Billie Holiday, la gardenia bianca, Laboratorio del Jazziamoci, il Jazz Festival di Basilicata, a cura di Onyx Jazz Club Matera. La musica di Billie Holiday è raccontata da Pasquale Mega attraverso la proiezione di filmati, l’ascolto di brani e la narrazione della sua vita, delle sue vicissitudini, dei suoi problemi.

• ore 20 (Sala Levi): Billie Holiday Parole e Musica a cura di OnyxLibro, Presidio del Libro Voce in parola di: Maria Rosaria Romaniello, Eugenia Grieco, Marianne Mairet, Enza Doria e Geni Capuzzi.Duo: Rossella Palagano voce – Kevi Grieco chitarra.

• 26 settembre ore 11 e ore 12 (Sala Levi): Attività ludica, educativa e formativa a cura dell’Associazione zio Ludovico. Giochi da tavolo di ‘Storia’ e ‘Ambientazione artistica’ della durata di 60 minuti circa per ogni gioco, compresa la spiegazione. Sono previsti due turni di gioco. Ogni tavolo è composto da 4 partecipanti omogenei per età 10/12; 13/16 anni, per un massimo di 24 iscritti. Per l’argomento di contesto storico, saranno proposti i giochi: Stone Age, Kingdomino e Paleo, per quelli con ambientazione nel mondo dell’arte: Canvas, Modern art e Pictomania.

Prenotazioni al n. 0835 2562543 / 3471144563

• 26 settembre ore 17-19: Finissage mostra ‘Cosmodrome’ a cura del MATIFF.

Per assicurare il rispetto delle misure di contenimento della pandemia di cui alla normativa Anti-Covid19, per accedere al Museo è necessario essere in possesso della certificazione verde (green pass), avere una temperatura corporea inferiore a 37,5°, non avere evidenti sintomi di malessere e seguire gli eventuali ulteriori restrizioni vigenti al momento della manifestazione.

Ulteriori informazioni al link https://www.museonazionaledimatera.it/