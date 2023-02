Matera, visite guidate alla collezione di Camillo d’Errico per anniversario della sua nascita

Il 13 febbraio 2023, in occasione dell’anniversario della nascita di Camillo d’Errico, politico e cultore d’arte originario di Palazzo San Gervasio (PZ), il Museo nazionale di Matera propone delle visite guidate all’interno della sua collezione, esposta nel Museo di Palazzo Lanfranchi a Matera. La collezione, che offre una importante lettura della cultura figurativa napoletana del Sei e Settecento attraverso la presentazione di veri capolavori dipinti da grandi maestri, rappresenta una delle più consistenti raccolte di opere d’arte in Italia meridionale, unico esempio di collezionismo privato in Basilicata. “Le visite guidate -si legge in una nota- saranno un’occasione per approfondire la vita di Camillo d’Errico (1821-1897), la storia della sua collezione, i soggetti e gli artisti che la caratterizzano, ma anche il dialogo fra le opere di d’Errico e quelle arrivate nel Museo nazionale di Matera attraverso il progetto del Ministero della Cultura “100 opere svelate. Dai depositi ai musei”, attraverso cui il patrimonio e i capolavori conservati nei depositi dei più importanti musei arrivano ad un pubblico più ampio, sfruttando le relazioni che li legano a determinati contesti culturali. Al patrimonio della collezione d’Errico, appartengono infatti alcune manifatture di Capodimonte del XIX secolo e dipinti fiamminghi e olandesi che riproducono le stesse scene di genere presenti nei capolavori fiamminghi di Johann Basilius Grundmann, Willem Schellinks, Cornelis Springer, Kees Terlouw giunti a Matera dai depositi del Museo e Real Bosco di Capodimonte. Le visite guidate alla collezione d’Errico si svolgeranno alle 10:00, alle 12:00, alle 17:00 e alle 18:00. Per partecipare è necessaria la prenotazione all’indirizzo mail mn-mt.comunicazione@cultura.gov.it .”

