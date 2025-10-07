Matera: venerdì, incontro su “Cinema, comunità e altre storie”

Venerdì 10 ottobre, con inizio alle ore 19.00, a Matera -presso la sede della Scuola Ombre meridiane, Palazzo Pomarici Recinto Cavone n.5– è in programma un incontro su cinema e psicologia dal titolo “Cinema, comunità e altre storie” con Ivan Moliterni, critico cinematografico e docente, e Milena Mucci, psicologa clinica e psicoterapeuta. L’ingresso è gratuito ma è necessaria la prenotazione (info:379 1527785). L’iniziativa rientra tra le attività didattiche e formative di Ombre Meridiane che sono strutturate all’interno dell’omonima Scuola di cinema, audiovisivo e cultura delle immagini, ideata e progettata dal predetto Ivan Moliterni e Mariangela Tantone, in collaborazione con la Fondazione Zétema. Essa -si legge sul sito- “nasce nel 2022 all’interno degli antichi Rioni Sassi come polo didattico stabile per trasmettere conoscenze e competenze riguardanti l’universo delle immagini. L’attività della Scuola si articola in corsi, seminari e workshop in cui si combinano teoria e pratica, lezioni e laboratori, dove si sperimenta con metodi innovativi un ambiente collaborativo di condivisione e scambio delle esperienze formative. Ombre Meridiane si rivolge a un pubblico ampio di appassionati, professionisti e studenti di scuole e università, aprendo le sue porte non solo ai ragazzi e agli adulti, ma anche ai bambini. La sede si trova all’interno di Palazzo Pomarici, nelle aule didattiche collocate al piano superiore del MUSMA – Museo della Scultura Contemporanea di Matera.”

