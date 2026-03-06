venerdì, 6 Marzo , 2026
Matera, un workshop per scoprire l’arte giapponese del Kokedama al Dichio Garden Center

Anna Giammetta

Un pomeriggio dedicato alla creatività, alla natura e alla scoperta di un’antica tecnica orientale. Sabato 7 marzo il Dichio Garden Center Matera apre le porte agli appassionati di piante e giardinaggio con un corso pratico di Kokedama, l’affascinante arte giapponese che permette di trasformare le piante in eleganti composizioni sospese o decorative.
A partire dalle 16:30, i partecipanti saranno guidati passo dopo passo da un esperto per imparare i segreti di questa tecnica che consiste nel creare una sfera di muschio e terra in cui far crescere la pianta, dando vita a una piccola opera naturale. Durante il laboratorio si lavorerà in particolare sulle orchidee, che verranno trasformate in suggestive creazioni dal forte impatto estetico.
Il workshop è pensato per essere pratico e accessibile a tutti, anche a chi non ha esperienza. L’organizzazione fornirà infatti tutto il materiale necessario per realizzare la composizione: i partecipanti potranno concentrarsi sull’apprendimento della tecnica e sulla propria creatività.
Al termine dell’incontro, ognuno porterà a casa la propria orchidea realizzata con la tecnica del kokedama, un oggetto decorativo originale che unisce natura e design.
Il costo del workshop è di 30 euro a persona e i posti sono limitati. Le iscrizioni chiuderanno il 5 marzo, per cui è consigliabile prenotare il prima possibile.
Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 327 400 9065 oppure scrivere all’indirizzo e2.dichio@vivaidichio.it.

 

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell'Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.
