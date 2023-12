Matera: ultimi tre appuntamenti con la magia del videomapping per il 30° Unesco

Dopo la prima manifestazione di videomapping in piazza San Pietro Caveoso, stasera (10 dicembre) torna l’evento celebrativo del trentennale Unesco, con il professor Danilo Audiello (Alexis Art) dell’università di Cambridge. In una nota del Comune si specifica che:”Intorno alle ore 21, a chiusura delle attività del Presepe Vivente, e fino alle 23 sempre in piazza San Pietro Caveoso, la magia del videomapping si ripeterà con l’ultimo evento domani (11 dicembre), dalle ore 18 alle 23 nello stesso luogo. Infine, martedì 12 dicembre si terrà la conferenza-spettacolo dal titolo: “Landmark: la magia della pietra”, alle ore 17 presso “Casa Cava”, dove a seguire sarà esposta una “pietra” di Luna fino alle ore 21. Audiello, in arte Alexis Arts, è un divulgatore scientifico e artista di fama internazionale, scelto per animare un evento unico e spettacolare. Tutto al fine di esaltare le specificità della città dei Sassi in un contesto talmente straordinario, da aver portato a coniare il termine “Paesaggio culturale”, concepito a Parigi proprio per rendere giustizia alle sue caratteristiche della città. Con la conferenza-spettacolo di martedì e il videomapping celebrativo, accompagnato da un racconto visuale all’insegna dell’immaginifico, gli spettatori vengono accompagnati in un “viaggio dello stupore” secondo il modello di “creative-learning”, ideato dall’Accademia della magia e della scienza di Cambridge, di cui Alexis è fondatore.

Un’organizzazione nata e supportata ufficialmente dall’acceleratore della “Judge Business School” dell’università di Cambridge (UK), che ha l’obiettivo di diffondere contenuti educativi e culturali attraverso l’elemento ludico della creatività e della meraviglia. L’artwork è frutto della collaborazione con l’Academy, tra gli altri di Ross Ashton, già projection artist della regina Elisabetta II, che con Alexis Arts ha stabilito un Guinness World Record sulla cappella dell’università di Cambridge e sulla facciata di Buckingham Palace, in occasione dei 50 anni della regina. Con Audiello c’è il creativo Antonio Minelli, che si occupa della voce narrante, e il designer Fabio Pastore, già responsabile dei contenuti grafici per i principali programmi televisivi Rai, Mediaset e Sky, tra cui Sanremo.”