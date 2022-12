Matera: torna “Ritorno al Passato: Laboratorio di Comunità”, aperte le iscrizioni.

Riprenderanno nel 2023 gli incontri di “Ritorno al Passato: Laboratorio di Comunità” promossi dall’APS Giallo Sassi, per i quali sono aperte le iscrizioni. Ad annunciarlo una nota del sodalizio in cui si legge che “Lo scopo del laboratorio è quello di aiutare i cittadini materani, grandi e piccini, a riappropriarsi delle proprie origini tramite il contatto diretto con la vita nel vicinato, le sue usanze, dialetti, modi di fare, credenze e valori. Non è infatti possibile comprendere i Sassi di Matera se non si coglie l’anima pulsante dello spirito del vicinato. Nella dinamica delle relazioni all’interno del vicinato vigeva una sorta di matriarcato e l’uomo era in genere solidale con la sua donna, che gestiva liti, amicizie, fidanzamenti e matrimoni. Il laboratorio si articolerà in due parti: Una prima parte si svolgerà al chiuso nel periodo tra Gennaio e Marzo 2023, con un incontro settimanale ogni Sabato mattina dalle 11:00 alle 13:00. Il laboratorio vivrà momenti di gioco per aiutare i partecipanti a conoscersi e disinibirsi, lavorando sulla verità delle azioni e dei sentimenti. I protagonisti saranno la gioia, la tristezza ira, la paura, la gentilezza: tutti i sentimenti e le sfumature del carattere umano, associati ad ambienti e circostanze. Protagonisti saranno il dialetto e le storie della nostra città. Bambini e adulti, che finalmente recitano insieme, dando nuova vita alle storie del passato con la loro energia creativa, si aiuteranno nella crescita attoriale e nella libertà di vivere le emozioni senza paura.

Nella seconda parte, a partire da Aprile 2023, ci si sposterà nel Sasso Caveoso, per poter mettere in scena la vita del vicinato; un pubblico di cittadini e turisti ne rivivrà lo spirito: tra le antiche pietre la verità sarà portata in scena, perché vita e teatro esplodano in un’unica emozione.

Il laboratorio sarà condotto dalla nostra socia Chiara Zaccaro, che metterà a disposizione della cittadinanza la sua passione ed esperienza ultra decennale.

È possibile preiscriversi al Laboratorio, contattando il numero 320 632 5110 a partire da Giovedì 15 Dicembre 2022. Il laboratorio è aperto a cittadin* dagli 8 ai 99 anni e prevede un contributo mensile di € 40,00 – il contributo, al netto delle spese organizzative, sarà finalizzato a finanziare il Progetto della Comunità Educante: https://www.giallosassi.it/comunita-educante/ .”