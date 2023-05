Matera: Terzo appuntamento di Lucania Musicale con “I fiori della lirica”

Terzo appuntamento della stagione cameristica 2023 di Lucania Musicale, diretta dal Maestro Pablo Varela, domenica 28 maggio ore 18.30 presso il Palazzo Viceconte di Matera. “In programma, -si specifica in una nota- I fiori della lirica, che vedrà protagonisti Giorgia Favia (soprano), Stefano Colucci (tenore) e la pianista Lucia Giampietro. Legato alla simbologia della rinascita, il concerto, nel mese della fioritura, celebra in note il ciclo della vita e ripercorre i temi dell’amore e della bellezza, ma anche quelli della seduzione, delle emozioni e dell’energia vitale che essi sprigionano. Una serata tutta suono e colore in compagnia delle musiche di Donizetti, Rossini, Verdi, Puccini, Pergolesi, Poulenc, Bernstein, Lehár e Gastaldon.

Il repertorio composto da arie e duetti canta l’amore nelle sue molteplici sfaccettature. Dal duetto Tornami a dir che m’ami, tra Ernesto e Norina, protagonisti dell’amore contrastato al centro della celebre opera buffa Don Pasquale di Donizzetti, scivoleremo sulle melodie del Sì ritrovarla io giuro de La Cenerentola di Rossini, per essere trasportati nel travolgente entusiasmo di Don Ramiro che giura di ritrovare la sua amata. E ancora saremo avvolti dalle note di Stizzoso mio stizzoso per vivere il pungente amore tra Umberto e Serpina, vivaci protagonisti de La serva padrona di Pergolesi. Mentre sulle note de Il signor Bruschino di Rossini rivivremo l’aura sognante del duetto Quant’è dolce a un’alma amante; l’aria più celebre di Donizzetti, Una furtiva lacrima, ci farà invece capitolare nel fraintendimento amoroso di Nemorino che crede che la pozione d’amore comprata per conquistare il cuore di Adina stia funzionando; il sentimento contrastato è ancora al centro di Musica proibita di Stanialao Gastaldon. Con Quel guardo il cavaliere saremo poi condotti nella trasognante malizia dell’anima di Norina del Don Pasquale. Nel vacuo e imperscrutabile animo femminile voleremo sulle note del celeberrimo brano La donna è mobile di Verdi; che ritroveremo nello sguardo svolazzante della civettuola Musetta del Quando men vo della pucciniana Bohème. E ancora il palpito del cuore di Danilo che si dichiara ad Hanna, lo sentiremo vibrare nelle note di Tace il labbro de La vedova allegra di Franz Lehár; per piombare infine nell’estasi amorosa della moderna rivisitazione del dramma shakespeariano Romeo e Giulietta con West Side Story di Leonard Bernstein.

Un omaggio ad alcune fra le musiche più belle e suggestive del belcanto: i più bei fiori della lirica saranno restituiti al pubblico di Lucania Musicale, in una serata di maggio carica di quel senso di rinascita che il mese più bello dell’anno porta con sé.

Per partecipare agli eventi è possibile prenotare ai numeri 392 9199743 – 0835 1973420 – 0835 330699 oppure inviando una email a info@lucaniamusicale.info Il costo del biglietto intero è di 5 €, per gli studenti, i soci di Lucania Musicale e under 18 il costo è di 3 €.”