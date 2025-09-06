Matera su Vogue…e c’è anche Donato

“…La magia arcaica dei Sassi.Uno dei simboli della regione, Matera, il presepe di tufo che sembra uscito da un libro di fiabe, è il punto di partenza ideale per un viaggio in Basilicata. La Capitale europea della Cultura 2019 accoglie i visitatori con l’atmosfera sospesa dei Sassi, Patrimonio UNESCO dal 1993, dei vicoli pittoreschi e gli interni dall’animo arcaico…” E’ uno dei passaggi di un interessante servizio https://www.vogue.it/article/viaggio-di-nozze-in-basilicata-itinerario-tour-speciale-guida a firma di Laura Taccari pubblicato sul numero di settembre della rivista ” Vogue”, che esalta le bellezze della Città dei Sassi, e non solo, insieme alla presentazione di capi di abbigliamento e accessori di alta gamma. E sfogliando le pagine del servizio ci ha colpito la presenza di Donato Casamassima, operatore turistico della ristorazione del Sasso Barisano. E subito è venuta fuori la domanda se avesse cambiato mestiere…Ha invece accettato di posare per uno scatto che con Vogue farà il giro del mondo e contribuirà alla promozione dell’offerta turistica locale, magari – chissà- con una ”maison” o di un brand che sono tanta parte del made in Italy dell’alta moda. Del resto il servizio offre tanti spunti per farlo con un titolo che è tutto un programma : “La magia arcaica e il blu ionico: Basilicata, cosa vedere. Gli indirizzi segreti che svelano meraviglie inattese…”