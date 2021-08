Toccherà a Rimini, capitale della dance e della musica, e non solo estiva ospitare L’Eurovision song contest 2022, dopo la vittoria di quest’anno dei Maneskin? Le chance sembrano prevalere sulle vicine Bologna, Pesaro, Milano e Torino. I sopralluoghi di Rai ed Ebu (l’ European broadcaster union) hanno raccolto indicazioni sui luoghi dove svolgere l’evento. Ancora qualche giorno e la Rai farà conoscere la scelta. Escluse altre città a cominciare da Roma per finire a Matera. A essere sinceri non ci avevamo creduto nemmeno per un po’. Qualcuno sarà scoppiato in lacrime,chissà, di coccodrillo…E del resto occorreva essere credibili per gli aspetti logistici e organizzativi. Candidarsi ( e sull’argomento si è saputo poco o nulla, nonostante i ”Poi saprete”…) a ospitare una manifestazione di forte impatto mediatico, come l’Eurovision Song Contest 2022, non costava nulla. Un volo di entusiasmo, pindarico se vogliamo, e ci ritroviamo a fare i conti con quello che passa il convento. Lo abbiamo visto per la evanescente stagione di eventi estivi partiti in ritardo e con l’interrogativi dell’identità e dell’eredità di Matera capitale europea della Cultura. Ripartiamo da qui, dalla nostra identità.E’ meglio. E se proprio vogliamo un contest diamo retta per una volta, a quanti come Michele Capolupo, si affannano ”inascoltati” da anni a chiedere un concerto, magari nella inutilizzata Cava del Sole, della qualificata filiera di deejay di M20, radio deejay e via ballando.